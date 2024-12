Formel E: Partnerschaft mit Red Bull Media House

Die strategische Partnerschaft mit der neuen Abteilung von Red Bull Media House, Brand Studio Sports, zielt darauf ab, den Bekanntheitsgrad und die Reichweite der Formel E zu erhöhen.

Die Formel E hat am heutigen Donnerstag eine aufregende neue strategische Partnerschaft mit Red Bull Media House bekannt gegeben, um die Präsenz der Serie zu verstärken und das Wachstum in der deutschsprachigen Region (Deutschland, Österreich und Schweiz, kurz: DACH) zu beschleunigen.

Die Partnerschaft beginnt pünktlich zum Start der 11. Saison der vollelektrische Rennserie und dem Beginn der GEN3-Evo-Ära. Die neuen Rennwagen verfügen über Allradantrieb und beschleunigen in nur 1,82 Sekunden von 0 auf 100 km/h – 30 Prozent schneller als ein F1-Auto.

Die neu gegründete Abteilung «Brand Studio Sports» von Red Bull Media House wird ihr Fachwissen mit dem Ziel einsetzen, die Markenpositionierung der Formel E und die Strategie für lokalisierte Inhalte in der gesamten Region zu verbessern. Darüber hinaus soll die Bekanntheit und das Wachstum während der Saison und im gesamten DACH-Mediensystem beschleunigt werden.

Die Partnerschaft wird sich auf die Content-Produktion und das Projektmanagement konzentrieren, um die Markenbekanntheit der Serie nachhaltig zu steigern. Dabei wird ein lokalisierter Ansatz verfolgt, der die Verbreitung von Live- und anderem Content auf Plattformen wie DF1, dem Free-TV-Partner der Formula E, und DAZN, einem globalen Marktführer im Sport-Streaming, sowie vielen weiteren Medien und Digitalpartnern umfasst. Bild, eines der bekanntesten und meistgelesenen Medienunternehmen Deutschlands, wird ebenfalls über die Formel E berichten.

Für die kommende Saison mit 16 Rennen wird ein eigenes Produktionsteam die Formel E bei jedem Rennen begleiten und einen einheitlichen deutschsprachigen TV-Feed für alle Medienpartner in Deutschland, Österreich und der Schweiz bereitstellen. Darüber hinaus wird das Team exklusive, Storytelling-basierte Highlights erstellen, die die einzigartigen Perspektiven des DACH-Publikums widerspiegeln, um eine emotional ansprechende und regionsspezifische Erzählweise zu gewährleisten.

Die Erstellung der Inhalte begann beim Pre-Season-Test der Formel E in Madrid, wo Brand Studio Sports eine Reihe von Porträts über den aktuellen Formel-E-Weltmeister der Saison 10, Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche Formula E), sowie andere deutschsprachige Teams und Fahrer produzierte.

Aarti Dabas, Chief Media Officer der Formel E, sagt zur neuen Kooperation: «Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit dem Red Bull Media House das Wachstum der Formel E in der DACH-Region zu beschleunigen. Durch diese Partnerschaft konnten wir die führenden Plattformen der Region, Bild und DAZN, zu unserer bestehenden Partnerschaft mit DF1 hinzufügen und den Start von Red Bull TV im Jahr 2025 vorbereiten.»

«Die DACH-Region ist ein Schlüsselfaktor für das Wachstum unserer Meisterschaft, und diese strategische Partnerschaft mit Red Bull Media House ist ein bedeutender Schritt in unserer Strategie, die Rennen über mehrere Plattformen hinweg für Fans zugänglicher zu machen. Mit modernstem Content und innovativem Storytelling bringen wir die Begeisterung der Formel E näher an unser deutschsprachiges Publikum.»

Auch bei David Morgenbesser, CCO Media Brands bei Red Bull Media House, ist die Freude gross: «Wir freuen uns sehr über das Vertrauen, das die Formel E in unsere neue Abteilung setzt, und die damit verbundene gemeinsame Vision. Mit unserem Brand Studio Sports werden wir die Formel E umfassend in den Bereichen Medienrechte und -beratung, Contentproduktion und Projektmanagement für die DACH-Region unterstützen. Neben fundierten Analysen und der Entwicklung neuer Konzepte produzieren wir mit internen Teams und Experten aus dem Red Bull Media House einzigartige Inhalte, um die Formel E im deutschsprachigen Raum über eine Vielzahl von Medienkanälen noch bekannter zu machen.»

Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz können alle 16 Rennen der ABB FIA Formel-E-Weltmeisterschaft live auf den frei empfangbaren Kanälen DF1 und blue verfolgen, wenn die Saison am 7. Dezember in São Paulo startet.

Noch nie zuvor schalteten so viele Zuschauer die Live-Übertragungen der Formel E ein wie in der vergangenen Saison. Die kumulierte globale TV-Zuschauerzahl der Formel E stieg um 35 Prozent auf 491 Millionen weltweit, wobei das Rennen in Monaco mit 40 Millionen Zuschauern die höchste Einzelrennquote in der Geschichte der Formel E erzielte. Die Serie verzeichnete außerdem einen Anstieg ihrer globalen Fangemeinde auf durchschnittlich 374 Millionen pro Saison, ein Plus von 23 Prozent im Vergleich zur vorherigen Saison.