Rookies-Training: Daniil Kvyat und Preining in Jeddah

Wenn in Saudi-Arabien das 3. und 4. Kräftemessen der 11. Formel-E-Saison ausgetragen wird, dürfen im Rahmen des freien Trainings die Rookies ausrücken. Auch GP-Veteran Daniil Kvyat ist mit von der Partie.

Zum Auftakt des Jeddah E-Prix (der Formel-1-Schauplatz löst die bisherige Formel-E-Strecke in Diriyah ab) kommt es Donnerstag in den ersten 40 Minuten des freien Trainings zu einer Rookie-Session – wobei nicht alle «echte» Neulinge sind, manche verfügen bereits über Formel-E-Testerfahrung.

Mit Daniil Kvyat ist ein ehemaliger Formel-1-Pilot «elektrischer Rookie», er rückt für DS Penske aus. Weitere Testerfahrung in der Formel E sammelt Porsche-Werkfahrer Thomas Preining. Und erste Elektrorunden dreht Peugeot-Langstrecken-Werkspilot Mikkel Jensen bei Cupra Kiro.

Mit dabei sind ausserdem: Kush Maini (Mahindra), Zak O‘Sullivan (Envision), Alex Dunne (Neom McLaren), Jamie Chadwick (Jaguar), Théo Pourchaire (Maserati), Gabriel Mini (Nissan), Tatiana Calderon (Abt-Lola), Jak Crawford (Andretti).

Auch in der elften Saison ist die Formel E in Deutschland im Free-TV (DF1) und im Stream (servustv.com) zu sehen. In Österreich ist weiterhin ServusTV auf Live-Sendung (Free-TV und ServusTV On). In der Schweiz ist man über den Stream von ServusTV sowie über den Kanal «Blue Sport» von Swisscom live dabei.