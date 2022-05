Fünf Tage Bergring: Viel geboten beim 100. Jubiläum 30.05.2022 - 07:11 Von Hans-Werner Ruge

© Dr. Kunz Der Bergring in Teterow liegt idyllisch

Gleich fünf Tage am Stück wird in der Pfingstwoche mit zweijähriger Verspätung das 100. Rennen auf der schönsten und anspruchsvollsten Grasbahn, dem Teterower Bergring in der Mecklenburger Schweiz, gebührend gefeiert.