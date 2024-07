Wir gratulieren: Josef «Wack» Hofmeister ist 90! 25.07.2024 - 08:13 Von Christian Kalabis

Wack Hofmeister ist auch mit 90 noch gut drauf

Der erste deutsche Bahnsport-Star Josef Hofmeister feiert heute seinen 90. Geburtstag: In seiner bayerischen Heimatstadt Abensberg. Oder in seinem Stadion. Oder in Kempten, wo er ein Sportgeschäft besitzt.