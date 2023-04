Einbruch und Randale beim MSC Nidda: Hoher Schaden 09.04.2023 - 09:36 Von Peter Fuchs

© Schäfer Sämtliche Container wurden aufgebrochen und zum Teil ausgeraubt © Schäfer Sinnlose Zerstörung am Radlader Zurück Weiter

Am 7. April wurden sämtliche Container an der Grasbahn «Unter der Stadt» in Nidda aufgebrochen. Einige Inhalte wurden gestohlen, außerdem verursachten die unbekannten Täter hohen Sachschaden.