Gratulation: Josef Hukelmann feiert 65. Geburtstag

Als Fahrer schaffte es Josef Hukelmann nicht, Jahr für Jahr WM-Medaillen abzuliefern. Aber als Funktionär lieferte der Emsländer, der stets auch ein Auge für den Nachwuchs hat, Medaille auf Medaille ab. Heute wird er 65.

Josef Hukelmann, von allen nur kurz «Jupp» oder «Huki» genannt, schaffte als Aktiver in frühen Jahren den Sprung aus der B-Lizenz in die Internationale Lizenzklasse. Der Werlter Junge fuhr dann auch bei den Rennen zur deutschen Meisterschaft und bei Qualifikationsläufen zur Weltmeisterschaft mit.

Nach seiner Zeit als aktiver Fahrer im Bahnsport wechselte Hukelmann ins Funktionärslager und beweist sich seitdem als Multitalent hinter den Kulissen. Er ist ein Macher, ein Tausendsassa im Bereich Bahnsport, ein Netzwerker, Jugendförderer, Team-Manager, Rennleiter und Multifunktionär.

Seit Einführung der Langbahn-Team-Weltmeisterschaft schenkt der DMSB dem Werlter als Teammanager das Vertrauen. Mit Joachim Ohmer an seiner Seite führte Hukelmann das deutsche Team gleich neunmal zu Gold, dreimal zu Silber und zweimal zu Bronze. Lediglich 2013, beim Finale im britischen Folkstone, blieb die deutsche Mannschaft ohne Medaille.

Als Ehrenamtler hat sich Hukelmann auch über den Bahnsport hinaus einen Namen gemacht. Er ist nach Jahren im Vorsitz der Norddeutschen Bahnmeisterschaft NBM nun deren Ehrenvorsitzender. Er wurde zudem 2022 im Emsland zur Sportpersönlichkeit des Jahres gewählt.

Am heutigen 24. Juli feiert Josef Hukelmann seinen 65. Geburtstag, aber nicht ohne vorher noch einmal am Hümmlingring an der Rastdorfer Straße in Werlte vorbei gesehen zu haben, ob auch alles in Ordnung ist. Denn am kommenden Samstag (27. Juli) findet dort unter seiner Regie das 52. ADAC-Grasbahnrennen unter Flutlicht statt.

SPEEDWEEK.com möchte auf diesem Wege die besten Glückwünsche zum Geburtstag übermitteln. Alles Gute für die Zukunft. Mögest Du uns, auch mit deiner stets offenen Art den Medien gegenüber, noch lange erhalten bleiben.