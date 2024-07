Marmande: Lukas Fienhage holt sich den GP-Sieg 14.07.2024 - 01:28 Von Rudi Hagen

© Hagen Lukas Fienhage gewinnt den GP in Marmande

Lukas Fienhage gewinnt den Langbahn-GP in Marmande (F) und übernimmt die Gesamtführung in der WM. Zweiter in Südfrankreich war der Brite Zach Wajtknecht vor Martin Smolinski. Alle drei sind punktgleich.