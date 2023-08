Berghaupten: Abschiedsrennen von Bernd Diener (64)

Der MSC Berghaupten veranstaltet am 26./27. August die Race Days. Mit Speedway am Samstag und dem Grasbahnrennen am Sonntag ist den Fans jede Menge Action geboten, eine große Party kommt obendrauf.

Mit 62 Jahren war Bernd Diener 2021 der älteste Langbahn-Pilot und fuhr sogar noch im Grand Prix. Ein Sturz im August 2021 in Pardubitz beendete die Saison und letztlich die Karriere des Badeners.



Diener gab im Vorjahr während der Veranstaltung in Berghaupten seinen Rücktritt bekannt, dies geschah ohne große Show und Getöse am Mikrofon. Auf ein Abschiedsrennen verzichte er, sagte er damals. Ein Jahr später hat es sich der inzwischen 64-Jährige anders überlegt, er will noch einmal im Rennen um den Grasbahn-Supercup dabei sein.

Einfach wird es dem Gengenbacher am kommenden Sonntag nicht gemacht. Der MSC Berghaupten hat mit Martin Smolinski den Weltmeister aus dem Jahr 2018 verpflichtet, Europameister und Vorjahressieger Romano Hummel ist ebenfalls dabei. Aus England kommt Andrew Appleton, aus Tschechien Josef Franc, die deutschen Farben vertreten unter anderen Stephan Katt, Jörg Tebbe, Lukas Fienhage und Lokalmatador David Pfeffer.

Los geht es am Samstagnachmittag auf der 262 Meter langen Speedwaybahn. Ab 16 Uhr gibt es Rennläufe der Nachwuchsklassen zu sehen, um 19 Uhr erfolgt der Start zum Speedway-Team-Cup, in dem die Black Forest Eagles aus Berghaupten auf die Fighters des MSC Cloppenburg, den MSC Olching sowie die DMV White Tigers aus Diedenbergen treffen.



Nach dem Speedwayrennen ist Party angesagt, ab 21 Uhr wird DJ Uwe Carsten den Besuchern einheizen und für Stimmung an der Rennstrecke sorgen.

Der Eintritt zum Speedway am Samstag kostet 17 Euro (inklusive Party). Wer nur zur Party kommen möchte, zahlt 7 Euro. Am Sonntag kostet der Eintritt zum Grasbahnrennen ebenfalls 17 Euro. Es besteht auch die Möglichkeit am Samstag eine Kombikarte für 30 Euro (Speedwayrennen, Party und Grasbahnrennen) zu kaufen. In diesem Preis ist auch ein Programmheft enthalten, das sonst zwei Euro kostet. Jugendliche von 12 bis 17 Jahren bezahlen pro Tag 8 Euro und für Kinder bis 12 Jahre ist der Eintritt frei.