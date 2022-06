Fronleichnam: German Speedway Masters im Livestream

An Fronleichnam ist GSM-Auftakt in Olching

Nach dem Premierenrennen in der Saison 2021 wird es dieses Jahr gleich drei Events zum German Speedway Masters geben. Welche Fahrer und Teams beim Auftakt in Olching dabei sind.

Das German Speedway Masters (GSM) geht ins zweite Jahr und die Serie, die 2021 mit einem einzelnen Event als Pilot ausgetragen wurde, wird in dieser Saison auf drei Veranstaltungen wachsen. Das erste Rennen findet am Fronleichnamstag in Olching statt, vor den Toren der bayrischen Landeshauptstadt München, ehe im Sommer auf der Grand-Prix-Strecke in Teterow und im Spätjahr in Dohren gefahren wird.

Die Vorbereitungen auf den ersten Event laufen bereits seit vergangenem Jahr, doch kurz vor dem Rennen kam noch einmal mächtig Bewegung ins Fahrerkarussell. Zum Teil wurden die Macher von den verletzungsbedingten Absagen wie von Martin Smolinski, Max Dilger und Michael Härtel erwischt, zum anderen gab es Absagen aufgrund von Verpflichtungen fürs Nationalteam, wie im Fall von Lukas Baumann, Ben Ernst und Marius Hillebrand, die für die deutsche U23-Mannschaft in Norwegen starten werden.

Die Fans erwartet dennoch ein sehr ausgeglichenes Fahrerfeld, das gespickt ist mit der deutschen Speedwayelite und starken Fahrern aus dem Ausland. Mit dem Letten Andzejs Lebedevs steht ein Fahrer im Line-up, der sich für den Speedway-Grand-Prix-Challenge qualifizieren konnte. Gerne hätte man auch Kai Huckenbeck in Olching gesehen, doch der Norddeutsche leidet unter den Folgen eines Sturzes in der schwedischen Liga und wird vom Dänen Mads Hansen ersetzt. Mit Norick Blödorn und Erik Bachhuber werden die größten deutschen Talente aus Nord und Süd am Band stehen. Für die Fahrer, die ihren Start absagen mussten, konnte namhafter Ersatz gewonnen werden. So werden unter anderen Kevin Wölbert sowie die Polen Grzegorz Zengota und Szymon Szlauderbach dabei sein.

Jeder Fahrer wird sein eigenes Rennen fahren und im Grand-Prix-Modus mit 20 Vorläufen, zwei Halbfinals und einem Finale seine Punkte sammeln. Parallel zur Einzelwertung gibt es eine Teamwertung.

Bereits ab 13:30 Uhr, und somit eine halbe Stunde vor Rennstart, geht der Livestream auf YouTube auf Sendung. In diesem Jahr wird dieser sogar zweisprachig in Deutsch und Polnisch verfügbar sein.

Line-up German Speedway Masters Olching:



MSV Herxheim: Lukas Fienhage, Maximilian Troidl

MSC Dohren: Mads Hansen, Norick Blödorn

MC Bergring Teterow: Grzegorz Zengota, Erik Riss

Vier Tore Neubrandenburg: Celina Liebmann, Andzejs Lebedevs

Nidda Crocodiles: René Deddens, Paco Castagna

DMV White Tigers: Kevin Wölbert, Szymon Szlauderbach

GSM: Jonny Wynant, Sandro Wassermann



Die weiteren Termine des German Speedway Masters:

12. August, Teterow

15. Oktober, Dohren