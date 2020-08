Erster Startplatz für den Mercedes-AMG GT4 am Sonntag

In der ADAC GT4 Germany holte sich Marvin Dienst die Pole-Position für das Rennen am Sonntag auf dem Nürburgring. Im Mercedes-AMG GT4 vom DLV-Team Schütz Motorsport lag er vor BMW-Pilot Gabriele Piana.

Marvin Dienst vom Team DLV-Team Schütz Motorsport fuhr mit 1:34,112 Minuten die Bestzeit in der Qualifikation zu Lauf zwei der ADAC GT4 Germany auf dem Nürburgring. Damit sicherte sich der Pilot des Mercedes-AMG GT4 zugleich den Pirelli Pole Position Award. «Ich bin natürlich richtig glücklich über das Ergebnis. Theoretisch hätte es jedoch noch etwas schneller gehen können. Denn als meine Reifen im optimalen Fenster waren, hatte ich Verkehr auf der Strecke. Somit musste ich noch eine weitere Runde drehen und dabei zaubern», erklärte Dienst, der im Rennen gemeinsam mit Trophy-Pilot Marcus Suabo unterwegs sein wird.

«Im Rennen hoffe ich auf Regen, da fühle ich mich besonders wohl. Ich möchte versuchen, zu Beginn vorne weg zu fahren, damit Marcus im zweiten Rennabschnitt einen kleinen Vorsprung hat. Doch das wird sicherlich schwer, denn die anderen Piloten in der ADAC GT4 Germany sind auch sehr stark», blickt Dienst auf das Rennen voraus.

Mit einem Rückstand von lediglich 0,099 Sekunden belegte Gabriele Piana (Hofor Racing by Bonk Motorsport) Rang zwei der Qualifikation. Piana, der sich den BMW M4 GT4 mit Michael Schrey teilt, wird somit ebenfalls aus der ersten Reihe losfahren. Dieses Duo hatte bereits im Samstagsrennen der ADAC GT4 Germany den zweiten Platz eingefahren.

Startplatz drei geht an den McLaren 570S GT4 von Fred Martin-Dye und Phil Dörr (Dörr Motorsport). Hier bestritt Martin-Dye die Qualifikation und lag 0,278 Sekunden hinter der Pole-Zeit. Auch das McLaren-Duo konnte am Samstag schon ein Podiumsergebnis in der ADAC GT4 Germany auf dem Nürburgring erzielen.

Neben dem britischen Boliden wird der Mercedes-AMG von Julien Apothéloz und Luca Trefz (Mann-Filter HTP-Winward Motorsport) in das Rennen gehen. ADAC Stiftung Sport-Förderpilot Trefz schaffte in der Qualifikation eine Zeit von 1:34,434 Minuten und wurde mit einem Rückstand von 0,322 Sekunden Vierter.

Die Top Fünf komplettierte zunächst der Porsche 718 Cayman GT4 der Samstagslaufsieger Jan Kasperlik und Nicolai Møller Madsen (Team Allied-Racing). Møller Madsen fehlten in der Qualifikation 0,615 Sekunden auf die Spitze. Der Däne wurde jedoch im Anschluss an die Qualifikation um drei Startplätze nach hinten versetzt, da er die weiße Linie der Boxeneinfahrt regelwidrig überfuhr. Somit geht Startplatz fünf an den McLaren von Aleksey Sizov (17/RUS) und Patricija Stalidzane (18/München, beide Dörr Motorsport).

Das zweite Rennen der ADAC GT4 Germany wird um 14.45 Uhr gestartet.