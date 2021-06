McLaren mit GT4-Pole-Position auf dem Red Bull Ring

Christer Jöns fährt im McLaren 570S die schnellste Runde in der Qualifikation für das Sonntagsrennen der ADAC GT4 Germany auf dem Red Bull Ring. Mit McLaren, Mercedes-AMG, BMW und Porsche vier Marken in den Top Vier.

Christer Jöns von Dörr Motorsport war der schnellste Mann in der Qualifikation für das zweite Rennen der ADAC GT4 Germany auf dem Red Bull Ring. Im McLaren 570S brauchte er exakt 1:35,822 Minuten für den 4,318 Kilometer langen Kurs in der Steiermark. «Es ist meine erste Pole-Position in der ADAC GT4 Germany und somit etwas ganz Besonderes. Toll, dass es jetzt endlich geklappt hat. Wir haben alles gegeben. Das Verkehrsmanagement hat sehr gut geklappt. Ich hatte eine freie Runde und konnte auch den Peak des Pirelli-Reifens super nutzen», freute sich Jöns, der im Rennen gemeinsam mit Fred Martin-Dye startet.

Als schnellster Pilot der Qualifikation bekam Jöns auch den Pirelli Pole Position Award verliehen und in diesem Zusammenhang einen hochwertigen Koffer von Montblanc überreicht. «Dieser Koffer sieht wirklich wunderschön aus und hat sogar Pirelli-Reifen montiert. Das ist ein echtes Sammlerstück. Ich freue mich wirklich sehr darüber. Als Rennfahrer ist man das ganze Jahr unterwegs. Da kann man einen neuen Koffer natürlich immer gebrauchen», war Jöns von dem Präsent mächtig angetan.

Platz zwei in der Qualifikation ging an Théo Nouet (Team Zakspeed) im Mercedes-AMG GT4. Der Franzose, der sich das Steuer mit Jan Marschalkowski teilt, lag 0,367 Sekunden hinter der Bestzeit. Rang drei sicherte sich Vortagessieger Michael Schrey (Hofor Racing by Bonk Motorsport) im BMW M4 GT4 mit einem Rückstand von 0,824 Sekunden. Schrey wird im Rennen versuchen, gemeinsam mit Teamkollege Gabriele Piana den vierten Sieg beim vierten Start in der ADAC GT4 Germany 2021 einzufahren.

Rang vier der Qualifikation erreichte Marvin Dienst (W&S Motorsport) im Porsche 718 Cayman. Dienst fehlten 1,201 Sekunden auf die Spitze. Im Rennen ist der ADAC GT Masters-Laufsieger wieder mit Max Kronberg (34/Berlin) unterwegs. Damit befanden sich Fahrzeuge von vier unterschiedlichen Marken auf den ersten vier Plätzen der Qualifikation. Die Top Fünf komplettierte der McLaren von Ben Dörr und Nico Hantke (Dörr Motorsport).

Das Sonntagsrennen der ADAC GT4 Germany auf dem Red Bull Ring wird um 16:00 Uhr gestartet und live auf TVNOW.de und auf adac.de/motorsport im Stream übertragen. «Nach unserem Ausfall gestern gehen wir heute mit Demut ins Rennen. Das Ziel ist natürlich der Sieg. Nachdem wird letztes Jahr mit unserem Space Drive-McLaren hier auf dem Red Bull Ring schon Platz vier erreicht hatten, würden wir uns sehr freuen, wenn wir das heute optimieren könnten», blickt Pole-Setter Jöns auf ein spannendes Rennen.