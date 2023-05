ADAC GT4 Germany startet mit Testtagen in Saison 08.05.2023 - 20:09 Von Jonas Plümer

© ADAC Die ADAC GT4 Germany in Oschersleben

Mit zwei offiziellen Testtagen in Oschersleben startet die ADAC GT4 Germany in die Saison 2023. Alle 14 eingeschriebene Mannschaften werden an dem zweitägigen Aufgalopp in der Magdeburger Börde teilnehmen.