Livestream der GT World Challenge in Brands Hatch

Am heutigen Sonntag bestreitet die GT World Challenge Europe Sprint Cup die beiden einstündigen Rennen in Brands Hatch. Wir nennen euch die Möglichkeiten, wie ihr die Läufe verfolgen könnt.

Das hatte sich Valentino Rossi anders vorgestellt. Im Qualifying für den ersten Lauf auf dem Traditionskurs in Brands Hatch belegte «Il Dottore» in seinem BMW M4 GT3 (Turbo-Reihensechszylinder mit 3 Litern Hubraum und bis zu 590 PS) der WRT-Mannschaft nur die 20. Position. Auf Polesetter Raffaele Marciello im Akkodis ASP Mercedes-AMG GT3 fehlten ihm fast 1,5 Sekunden. Somit müssen Rossi und sein Teampartner Maxime Martin im ersten Aufschlag eine Aufholjagd starten.

«Meine Startposition ist nicht gut für das morgige Rennen. Ich war leider sehr unglücklich. Als ich auf einer guten Runde war, drehte sich ein Porsche vor mir und verhinderte so eine bessere Startposition von mir. Ich denke, dass ich ansonsten im Bereich zehn bis zwölf gelandet wäre», so Valentino Rossi nach dem Qualifying in Brands Hatch. «Es ist nicht einfach zu überholen, da die Strecke sehr eng ist. Aber wir können das erste Rennen nutzen, um unser Setup zu verbessern und bestmöglich ins zweite Rennen zu starten.»

Bedeutend besser ist die Ausgangslage für den zweiten Wertungslauf für den BMW mit den legendären Startnummer #46. Martin qualifizierte sich auf der fünften Startposition. Auf der Pole-Position steht Audi-Ass Christopher Mies.

© SRO Valentino Rossi wartet auf seinen Einsatz © SRO Raffaele Marciello sichert sich die Pole-Position fŸr den ersten Lauf © SRO Christopher Mies fuhr im Sainteloc Racing © SRO Der Comtoyou Racing Audi von Finlay Hutchison und Gilles Magnus auf Abwegen in der Paddock Hill Bend © SRO Nova Race sorgt fŸr das Debuet des Honda NSX GT3 im GT World Challenge Europe Sprint Cup © SRO DTM-Mannschaft Emil Frey Racing absolviert den ersten Renneinsatz mit dem Ferrari 296 GT3 © SRO AF Corse setzt auf den aelteren Ferrari 488 GT3 © SRO Nah am Geschehen: Die zahlreichen Zuschauer in Brands Hatch © SRO Der WRT BMW M4 GT3 von Valentino Rossi und Maxime Martin © SRO Hingucker: Der Garage 59 McLaren 720S GT3 im Gulf-Design © SRO JP Motorsport aus Erkelenz startet erstmals unter luxemburgischer Lizenz in der GT World Challenge Europe © SRO Das GSM AB1 GT3 Team stammt aus Monaco © SRO Dinamic GT Huber Racing setzt den einzigen Porsche in Brands Hatch ein © SRO Hunger? Der WRT BMW M4 GT3 von Jean Baptiste Simmenauer und Thomas Neubauer startet im McDonalds-Design © SRO Fanlieblinge: Der Mercedes-AMG GT3 von Madpanda Motorsport Zurück Weiter

Auf dem YouTube-Kanal von GT World bietet die SRO die beiden Rennen im Livestream an. Fans können dabei aus einem deutschem, englischem, französischem oder italienischem Kommentar auswählen.

Der erste Lauf wird am Sonntag um 12:05 Uhr deutscher Zeit gestartet, der zweite einstündige Wettbewerb startet um 17:10 Uhr.

Ergebnis Qualifying 1 (Top 10):

1. Raffaele Marciello/Timur Boguslavskiy – Akkodis ASP – Mercedes-AMG GT3

2. Albert Costa/Thierry Vermeulen – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

3. Konsta Lappalainen/Giacomo Altoè – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

4. Mattia Drudi/Ricardo Feller – Tresor Orange1 – Audi R8 LMS GT3

5. Charles Weerts/Dries Vanthoor – WRT – BMW M4 GT3

6. Lucas Legeret/Christopher Haase – Comtoyou Racing – Audi R8 LMS GT3

7. Jordan Pepper/Franck Perera – Vincenzo Sospiri Racing – Lamborghini Hurácan GT3

8. Christian Engelhart/Adrien de Leener – Dinamic GT Huber Racing – Porsche 911 GT3 R

9. Alex Arkin Aka/Lorenzo Patrese – Tresor Attempto Racing – Audi R8 LMS GT3

10. Frédéric Vervisch/Nicolas Baert – Comtoyou Racing – Audi R8 LMS GT3

Ergebnis Qualifying 2 (Top 10):

1. Gregoire Demoustier/Christopher Mies – Sainteloc Racing – Audi R8 LMS GT3

2. Lucas Legeret/Christopher Haase – Comtoyou Racing – Audi R8 LMS GT3

3. Konsta Lappalainen/Giacomo Altoè – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

4. Erwan Bastard/Patric Niederhauser – Sainteloc Racing – Audi R8 LMS GT3

5. Valentino Rossi/Maxime Martin – WRT – BMW M4 GT3

6. Finlay Hutchison/Gilles Magnus – Comtoyou Racing – Audi R8 LMS GT3

7. Benjamin Goethe/Benjamin Kjaergaard – Garage 59 – McLaren 720S GT3

8. Mattia Drudi/Ricardo Feller – Tresor Orange1 – Audi R8 LMS GT3

9. Calan Williams/Niklas Krütten – WRT – BMW M4 GT3

10. Jordan Pepper/Franck Perera – Vincenzo Sospiri Racing – Lamborghini Hurácan GT3

Livestream Rennen 1 (Start 12:05 Uhr Deutscher Zeit):

Livestream Rennen 2 (Start 17:10 Uhr Deutscher Zeit):