24 Nürburgring: Code-60-Vergehen reduzieren GT3-Feld

Aufgrund von Code-60-Vergehen und eingezogener Permits werden der CP Racing Mercedes-AMG GT3 und der équipe vitesse Audi R8 LMS GT3 nicht am 24h-Rennen auf dem Nürburgring teilnehmen.

Da waren es nur noch 32 GT3-Boliden, welche beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring starten. CP Racing hat den Mercedes-AMG GT3 von der vorläufigen Teilnehmerliste zurückgezogen. Charles Espenlaub, Shane Lewis und Maxime Soulet standen als Piloten des AMG auf dieser.

Der Grund für den Rückzug ist, dass Teameigner Charles Putman nicht an dem Rennen teilnehmen darf. Bei den ADAC 24h Qualifiers wurde Putman nach einem Code-60-Vergehen die Permit entzogen. Somit darf der US-Amerikanische Gentleman nicht am Langstreckenklassiker in der Eifel teilnehmen.

«Wir haben das Fahrzeug zurückgezogen, aufgrund dem Entzug der Permit von Charles», bestätigte Charles Espenlaub gegenüber dem GT-Fachmagazin GT-Place.

Damit ist der CP Racing nicht das einzige GT3-Priovatteam, welcher wegen einem Code-60-Vergehen nicht an den Start gehen wird. Die équipe vitesse zog ihren Audi R8 LMS GT3 bereits vor Nennschluss zurück. Auch hier ist eine Code-60-Vergehen bei den ADAC 24h Qualifiers der Grund für den Nichtstart. Fahrzeugeigner Michael Heimrich beging das Vergehen bei der Veranstaltung vor drei Wochen.