GT World Challenge Europe gastiert in Brands Hatch

In Brands Hatch startet der GT World Challenge Europe Sprint Cup in die Saison 2023. Insgesamt 29 GT-Boliden starten auf dem Oldschoolkurs vor den Toren von London – bekanntester Teilnehmer ist Valentino Rossi.

Fast schon traditionell beginnt in Brands Hatch die 2023er Saison des Fanatec GT World Challenge Europe Sprint Cup. Zum neunten Mal wird die SRO-Rennserie auf dem Traditionskurs starten – ein neuer Rekord! Einzig 2020 musste die Veranstaltung aufgrund der Covid19-Pandemie abgesagt werden. Bekanntester Starter ist Valentino Rossi, der sich mit seinem BMW-Werksfahrerkollegen Maxime Martin einen BMW M4 GT3 (Turbo-Reihensechszylinder mit 3 Litern Hubraum und bis zu 590 PS) der WRT-Mannschaft teilt.

Auf dem Brands Hatch Circuit in der Grafschaft Kent gibt es eine lange Motorsporttradition. Bereits 1926 fanden dort auf einer Grasbahn die ersten Rennveranstaltungen statt, ehe die aktuelle Strecke im Jahr 1950 eröffnet wurde. Knapp 100 Jahre nach den ersten Veranstaltungen steigt auf dem britischen Kurs der Saisonauftakt des Fanatec GT World Challenge Europe Sprint Cup.

Europas wichtigste GT-Rennserie wird dabei mit einem dezimierten Teilnehmerfeld an den Start gehen. Aufgrund der Streckenzulassung und der maximalen Starterzahl, musste die Organisation den Bronze Cup ausladen, welcher erstmals beim zweiten Rennwochenende in Misano im Juli ausgefahren wird. Dann ist auch mit mehr als 40 Teilnehmern in der Sprintserie des SRO zu rechnen.

Der neunmalige Motorradweltmeister Rossi bestritt im Vorjahr bereits die Veranstaltung vor den Toren Londons. Gemeinsam mit Frédéric Vervisch teilte er sich einen Audi der WRT-Mannschaft. Nach Rang 13 im ersten Rennen, ließ das Duo im zweiten Aufschlag Rang acht folgen.

«Es ist schön die Saison im Sprint Cup zu starten, denn es ist eine ganz andere Art von Aufgabe im Vergleich zu den Langstreckenrennen. Ich kenne Brands Hatch aus dem letzten Jahr. Es ist eine sehr spezielle Strecke, schnell und eng, mit vielen Höhen und Tiefen und einer sehr britischen Atmosphäre. Letztes Jahr hat sie mir sehr gut gefallen, und wir haben iim zweiten Rennen ein gutes Ergebnis erzielt, mit einem starken zweiten Teil des Rennens. Wir werden sehen, wie die Leistung und der Speed sein werden und hoffentlich können wir wie in Monza konkurrenzfähig sein», spielt «Il Dottore» auf seine starke Leistung beim GT World Challenge Europe Endurance Cup bei seinem Heimspiel an.

Der GT World Challenge Europe Sprint Cup in Brands Hatch wird am Samstag mit den beiden Trainingssitzungen und dem Qualifying eröffnet. Am Sonntag folgen die beiden einstündigen Rennen. Speedweek erklärt euch am Sonntagmorgen, wie und wann ihr die Rennen verfolgen könnt.

Die Teilnehmerliste könnt ihr hier einsehen.