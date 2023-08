Highlights GT World Challenge Europe Nürburgring

Es sollte nicht gut gehen: Bereits in der ersten Kurve gab es an der Spitze des Feldes eine Kollision

Auf dem Nürburgring fand das vierte Rennwochenende des GT World Challenge Europe Endurance Cup statt. Wir blicken auf die ausführlichen Highlights des dreistündigen Rennens.

Die GT World Challenge Europe meldete sich am vergangenen Wochenende am Nürburgring zurück, nachdem die Serie letztmals 2021 in der Eifel Station machte. Das vierte Rennwochenende des Endurance Cup machte Station auf dem GP-Kurs in der Eifel.

Bereits kurz nach dem Rennen hat die SRO ein ausführliches Highlightvideo zum Rennen veröffentlicht:

Das Rennen sollte eine Dominanzfahrt für Akkodis ASP werden. Von der Pole-Position fuhren Raffaele Marciello, Timur Boguslavskiy und Jules Gounon in ihrem Mercedes-AMG GT3 zum Sieg. Doch hinter dem Fahrzeug mit der Startnummer #88 tobte das pralle Leben. Mehr zum Rennen erfahrt ihr hier.

In der Eifel fiel auch bereits die erste Titelentscheidung der 2023er Saison: Die Car Collection-Piloten Ivan Jacoma, Niki Leutwiler und Alex Fontana sind die neuen Titelträger im Pro-Am Cup der Rennserie.