Mike Sheargold gibt Comeback nach Krebs-OP

Beim Rennwochenende der GT World Challenge Australia im Sydney Motorsports Park feierte Mike Sheargold sein Comeback im Motorsport – sechs Wochen nach einer schweren Darmkrebsoperation.

Es ist eine der schönsten Nachrichten aus der Welt des GT-Sports: Mike Sheargold kehrte im Sydney Motorsports Park in die GT World Challenge Australia zurück. Sechs Wochen vor dem Rennwochenende musste er sich einer schweren Darmkrebsoperation unterziehen. Gemeinsam mit Garth Walden teilte er sich einen Mercedes-AMG GT3.

«Nach all den körperlichen und mentalen Herausforderungen der letzten Monate freue ich mich sehr darauf, an diesem Wochenende in ein wettbewerbsfähiges und spaßiges Umfeld zurückzukehren, in dem ich mich auf etwas konzentrieren kann, was mir wirklich Spaß macht», so Sheargold vor dem Rennwochenende im Rahmen der australischen Supercars. «Ich bin vielleicht noch nicht auf meinem absoluten Höchststand, aber ich bin nicht weit davon entfernt, und ich erwarte keine Probleme mit dem Fahren des Autos.»

Im ersten Lauf des Rennwochenendes im Sydney Motorsports Park fuhr das Duo auf die zehnte Position. Einen Tag später ließen Sheargold und Walden am Sonntag Rang elf folgen.

Obwohl die Operation zur Entfernung des Darmkrebses erfolgreich war, wird sich Sheargold als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme einem Chemotherapiezyklus unterziehen.

«Die Spezialisten sagten, dass ohne Chemotherapie eine 70-prozentige Chance besteht, dass der Krebs nicht zurückkehrt, aber mit einer Dosis Chemotherapie erhöht sich die Wahrscheinlichkeit auf 85 Prozent, so dass es sich für den zusätzlichen Schutz lohnt», sagte Sheargold weiter. «Natürlich kann die Chemo ein ziemlich brutaler Prozess sein und mein Rennprogramm für den Rest der Saison beeinträchtigen.»

Nach seiner Darmkrebsdiagnose und der erfolgreichen Operation rief Sheargold die Kampagne N2YGT3 ins Leben, um Spenden für Bowel Cancer Australia zu sammeln. Bis heute hat die Initiative fast 120.000 Dollar gesammelt und damit das ursprüngliche Ziel von 100.000 Dollar übertroffen, aber Sheargold hat das Spendenziel erhöht.

«Wir haben unseren ursprünglichen Meilenstein von 100.000 Dollar sehr schnell erreicht, aber jetzt streben wir 150.000 Dollar an», sagte er. «Mit der Sichtbarkeit der Bowel Cancer Australia-Lackierung auf dem Rennwagen an diesem Wochenende und der Präsenz bei einer Supercars Championship-Veranstaltung bin ich zuversichtlich, dass sich weitere Spender melden und wir unser neues Ziel erreichen werden.»

Sheargold zollte der gesamten Motorsportgemeinschaft für ihre Unterstützung Anerkennung.

«Die Menge an Unterstützung, die ich von der Rennsportindustrie erhalten habe, war unglaublich und überwältigend», so der Mercedes-AMG-Pilot.

«Neben meinen GT-Rivalen und den Teamkollegen von GWR Australia haben sich auch Leute aus anderen Kategorien an mich gewandt, darunter Supercars-Fahrer Thomas Randle, der offensichtlich selbst eine Krebserkrankung durchgemacht hat. Er bot mir einige Worte der Ermutigung und Unterstützung an, was mir sehr viel bedeutete. Auch Dylan O’Keeffe, den wir im Carrera Cup unterstützen, hat mit Dry July eine eigene Spendenaktion durchgeführt, die einige wertvolle Beiträge eingebracht hat. Der Sydney Motorsport Park ist unsere Heimstrecke, und es werden viele Freunde und Familienmitglieder anwesend sein, sowie Leute, die bereits gespendet haben. Daher sind Garth und ich hoch motiviert, mit einem Podiumsplatz in der Am-Klasse etwas Silberware nach Hause zu bringen», so Sheargold abschließend.