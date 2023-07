GT World Challenge Europe: Car Collection Meister

Der erste Titel im GT World Challenge Europe Endurance Cup wurde auf dem Nürburgring vergeben. Ivan Jacoma, Niki Leutwiler und Ivan Jacoma sind Meister im Pro-Am Cup.

Nach dem vierten von fünf Saisonläufen im GT World Challenge Europe Endurance Cup, wurde auf dem Nürburgring der erste Titel vergeben – hier mehr zu dem Rennen in der Eifel.

Ivan Jacoma, Niki Leutwiler und Alex Fontana sind die Titelträger im Pro-Am Cup in der beliebten SRO-Rennserie. Rang zwei in der Klasse beim Rennen auf dem Nürburgring reichte zum Triumph.

Das Fahrzeug, welches dem Porsche Centri Ticino gehört, wird von Car Collection Motorsport eingesetzt und startet auch unter der Bewerbung des deutschen Teams aus Walluf.

Im bisherigen Saisonverlauf konnten die drei Eidgenossen das sechsstündige Rennen in Le Castellet gewinnen. Bei den 24h Spa holte das Porsche-Team, mit Unterstützung vom ADAC GT Masters-Piloten Nico Menzel, ebenfalls satte Punkte, so dass am Nürburgring der zweite Rang in der Pro-Am-Klasse zum Titelgewinn reichte. Da fällt der Ausfall beim Saisonauftakt in Monza nicht schwerwiegend ins Gewicht.

Somit werden die drei Piloten aus der Alpennation das Saisonfinale Anfang Oktober in Barcelona ganz entspannt angehen können.