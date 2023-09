Knieverletzung: JP Motorsport mit nur einem McLaren

JP Motorsport aus Erkelenz bringt nur einen McLaren an den Start in Valencia

Reduziertes Fahrzeugaufgebot für JP Motorsport beim GT World Challenge Europe Sprint Cup in Valencia. Durch eine Knieverletzung von Teamchef Patryk Krupinski setzt das Team nur einen McLaren ein.

Die schwierige Saison von JP Motorsport im GT World Challenge Europe Sprint Cup in Valencia geht weiter. Aufgrund einer Knieverletzung von Teameigner Patryk Krupinski, der sich ein Fahrzeug mit Norbert Siedler teilt, setzt der Rennstall aus Erkelenz – der unter luxemburgischer Flagge startet – nur einen McLaren 720S GT3 in Valencia ein.

Der ehemalige Formel 1-Pilot und Servus TV-Formel 1-Experte Christian Klien und der junge Brite Dean MacDonald steuern den 720S GT3.

«Leider werde ich nicht an den Start gehen können», bedauert Patryk Krupinski. «Aufgrund einer Knieverletzung ist es leider für mich unmöglich, das Rennwochenende zu bestreiten. In Valencia haben wir im Vorjahr einen guten Speed gezeigt und haben zwei Klassensiege eingefahren. Daher kehren wir zuversichtlich zur Strecke zurück. Wir hoffen, dass wir nach dem ganzen Pech in Hockenheim unser wahres Leistungsvermögen zeigen können und unseren ersten Punkte des Jahres einfahren können.»

Das Rennwochenende in Hockenheim findet vom 15. bis zum 17. September statt. Die beiden einstündigen Rennen werden jeweils am Samstag und Sonntag um 14:00 Uhr aufgenommen. Zuvor findet am frühen Morgen des jeweiligen Tages das Qualifying statt. Im offiziellen Livestream der Rennserie, welcher auf der Website der GT World Challenge Europe und auf YouTube zu sehen ist, können die beiden Läufe mit deutschem, englischem, französischem und italienischem Kommentar verfolgt werden.