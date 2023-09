GT World Challenge Europe passt Qualifyingformat an

Ayhancan Güven fuhr im Pure Rxcing Porsche 911 GT3 R die Bestzeit am Trainingsfreitag

Beim Rennwochenende des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Valencia wird ein spezielles Qualifyingformat genutzt. Aufgrund der Fahrzeuganzahl und Streckenlänge wird es in Gruppen geteilt.

Aufgrund der Streckenlänge von nur 4,005 Kilometern und 39 teilnehmenden Fahrzeugen – hier könnt ihr die Entry List einsehen - wird die GT World Challenge Europe in Valencia ein angepasstes Qualifyingformat nutzen. Statt des gewohnten Formats über 20 Minuten, an dem alle GT3-Fahrzeuge teilnehmen, wird das Zeittraining in zwei Blöcke über zehn Minuten aufgeteilt.

Im ersten Segment am Samstag fahren die Fahrzeuge aus den Klassen Pro und dem Gold Cup, während im zweiten Abschnitt die GT3-Boliden aus dem Silver Cup und dem Bronze Cup auf der Strecke sind.

Im zweiten Qualifying am Sonntag wird die Reihenfolge der Gruppen umgedreht.

Das kombinierte Ergebnis beider Segmente ergibt schlussendlich die Startaufstellung für die beiden Rennen in der Metropolregion Valencia