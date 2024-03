Tresor Attempto Racing präsentiert starkes Aufgebot

Tresor Attempto Racing hat ein starkes Aufgebot für die Saison 2024 in der GT World Challenge Europe präsentiert. Der Rennstall setzt in der SRO-Rennserie auf erfahrene Piloten und talentierte Nachwuchsfahrer.

Tresor Attempto Racing hat das Aufgebot für die Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS-Saison 2024 gekanntgegeben. Sowohl im Sprint Cup und auch dem Endurance Cup wird der Rennstall drei Audi einsetzen, obwohl sie in der offiziellen Entry List mit vier Autos geführt sind. Das Team wird heute und morgen auf der Strecke sein. Alle Fahrer werden bei den geplanten Tests auf dem Nürburgring hinter dem Steuer des Audi R8 LMS GT3 Evo II sitzen.

Im Endurance Cup setzt das Team drei Fahrzeuge ein. Das Auto mit der Startnummer 99 wird von der Profi-Crew bestehend aus Ricardo Feller, Christopher Haase und Alex Arkin Aka gesteuert. In der Startnummer 88 wechseln sich die drei Italiener Lorenzo Ferrari, Lorenzo Patrese und Leonardo Moncini ab, die im Gold Cup starten. Andrey Mukovoz, Dylan Pereira und Max Hofer starten mit der Startnummer 66 im Bronze Cup.

Im Sprint Cup gibt es zwei Pro-Besetzungen mit Feller und Aka in der Startnummer 99 sowie mit Haase und Ferrari in der Startnummer 88, während die Startnummer 66 von Pereira und Mukovoz im Bronze Cup starten wird.

Sieben der neun Fahrer setzen ihre Zusammenarbeit mit Tresor Attempto Racing fort. Neben Lorenzo Ferrari, der bereits im Februar bekannt gegeben wurde, sind Feller, Haase, Aka, Patrese, Mukovoz und Pereira bereits für das Team angetreten und zeigen damit den starken Willen, einen erfolgreichen Weg fortzusetzen, der bereits zu starken Ergebnissen geführt hat.

Feller, ein erfahrener Fahrer, wurde im vergangenen Jahr Dritter in der DTM und bei den Liqui Moly Bathurst 12 Hours in der Pro-Am-Klasse und gewann 2021 das ADAC GT Masters. Er wird mit Aka zusammenarbeiten, der sich in den vergangenen zwei Jahren deutlich weiterentwickelt hat und im Endurance Cup 2023 im Silver Cup eine großartige Leistung gezeigt hat, sowie mit Haase, einem der erfolgreichsten Audi-Piloten mit einer Erfolgsbilanz, die Siege und Podiumsplätze in allen wichtigen GT-Wettbewerben von 2007 bis heute umfasst.

Die #88-Crew wird aus drei jungen Talenten bestehen. Ferrari, der in der LMGTE-Klasse bereits die European Le Mans Series 2022 und die italienische GT-Meisterschaft 2021 gewonnen hat, teilt sich das Auto mit Patrese, der im vergangenen Jahr Dritter in der Silber Cup-Wertung des Endurance Cups wurde und mit Moncini, der in der vergangenen Saison mit bemerkenswerten Ergebnissen sein Debüt in der SRO-Serie gab.

Ein weiterer Neuzugang bei Tresor Attempto Racing ist Max Hofer, der 2023 den zweiten Platz im Gold Cup des Endurance Cup belegte und auch beim ADAC Total 24 Stunden Rennen auf dem Nürburgring mit einem zweiten Platz in der Pro-Am-Klasse im Jahr 2021 großartige Leistungen gezeigt hat. Ihm zur Seite stehen Mukovoz, der im vergangenen Jahr bemerkenswerte Leistungen im Bronze Cup gezeigt hat und der erfahrene Pereira, zu dessen umfangreichem Lebenslauf ein Klassensieg bei den ADAC TotalEnergies 24h Nürburgring 2023, der Sieg im Porsche Mobil 1 Supercup 2022 und zahlreiche Podiumsplätze in großen GT-Serien gehören.

Ferdinando Geri, Teamchef Tresor Attempto Racing: «Wir freuen uns, unser Aufgebot für 2024 zu präsentieren. Wir haben über den Winter hart gearbeitet und freuen uns, die Arbeit der letzten beiden Saisons fortzusetzen, indem wir erfahrene Fahrer mit jungen Talenten kombinieren. Unser Ziel ist es, eine gute Leistung zu erbringen, den 2023 gezeigten Wert zu bestätigen und von Anfang an konkurrenzfähig zu sein. Die Tests auf dem Nürburgring werden sehr wichtig für uns sein, und ich wünsche allen Fahrern viel Glück. Ich bin zuversichtlich, dass wir einige großartige Ergebnisse erzielen werden.»