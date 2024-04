Saisonfinale in Jeddah um eine Woche verschoben

Das Saisonfinale des GT World Challenge Europe Endurance Cup auf dem Jeddah Corniche Circuit wird um eine Woche verschoben. Teams haben so die Gelegenheit, die Fahrzeuge eine Woche länger vorzubereiten.

Das Saisonfinale der Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS und der GT4 European Series Powered by RAFA Racing auf dem Jeddah Corniche Circuit wurde um eine Woche auf den 29. und 30. November 2024 verschoben.

Das Rennen auf dem schnellsten und längsten Straßenkurs der Welt in Jeddah, Saudi-Arabien, wurde erstmals im vergangenen Sommer während der jährlichen CrowdStrike 24 Hours of Spa-Pressekonferenz von Stephane Ratel angekündigt und ist neu im Kalender 2024. Die ursprünglich für den 22./23. November 2024 angesetzte zusätzliche Woche gibt den Teams mehr Zeit, sich auf das einzige Rennen auf einem Stadtkurs vorzubereiten und den Druck auf die Fracht am Ende einer arbeitsreichen Saison zu verringern.

Die Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS, die als weltweiter Maßstab im GT3-Rennsport gilt, wird einen 6-Stunden-Wettbewerb auf dem Hochgeschwindigkeits-Stadtkurs Jeddah Corniche Circuit austragen und liegt damit in Bezug auf die Distanz nur noch hinter den CrowdStrike 24 Stunden von Spa. Die hart umkämpfte GT4 European Series Powered by RAFA Racing Club wird wie üblich zwei einstündige Rennen bestreiten.

Der Endurance Cup wird daher nun am Samstag, den 30. November, ausgetragen, während die GT4 European Series Powered by RAFA Racing Club ihre beiden saisonentscheidenden Rennen auf dem rekordverdächtigen Jeddah Corniche Circuit austragen wird. Weitere Einzelheiten zu dieser Veranstaltung werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.

Die Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS wird die zweite Runde der Saison 2024 am 4./5. Mai in Brands Hatch austragen, bevor sie zusammen mit der GT4 European Series Powered by RAFA Racing Club vom 17. bis 19. Mai nach Misano fährt. Das Hauptereignis der Saison, das hundertjährige CrowdStrike 24-Stunden-Rennen von Spa, ist für den 26. bis 30. Juni geplant.