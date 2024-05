Mann-Filter-Mamba beißt sich auf Pole in Brands Hatch

Die Mamba greift auch in England an

Eine Woche nach dem schwierigen DTM-Auftakt in Oschersleben schlägt die Mann-Filter-Mamba zurück. Lucas Auer auf der Pole-Position für den zweiten GT World Challenge Europe Sprint Cup-Lauf.

Pole-Position für Lucas Auer im zweiten Lauf des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Brands Hatch. In der Mann-Filter-Mamba von WINWARD Racing umrunde Auer den Kurs in 1:22.393 Minuten.

Rang zwei geht an seinen Markenkollegen Jules Gounon im Fahrzeug von Boutsen VDS. 0,143 Sekunden trennten die beiden Mercedes-AMG.

Thierry Vermeulen komplettiert im Emil Frey Racing Ferrari die Top 3-Positionen.

Auch im zweite Rennen wird der WRT BMW M4 GT3 mit der Startnunner #46 aus dem Mittelfeld starten. Maxime Martin fuhr im Fahrzeug, welches er sich mit dem neunmaligen Motorradweltmeister Valentino Rossi teilt, auf die elfte Position.

Vier Minuten vor Ende der Sitzung schlug Matisse Lismont im Comtoyou Racing Aston Martin im Bereich Stirlings ein. Der Youngster aus Belgien schlug mit der Fahrerseite leicht in den Reifenstapel ein. Im den Vantage GT3 zu bergen, wurde die Sitzung allerdings unterbrochen.

Ergebnis (Top 10):

1. Lucas Auer/Maro Engel – Winward Racing Team MANN-FILTER – Mercedes-AMG GT3

2. Jules Gounon/Maximilian Götz – Boutsen VDS – Mercedes-AMG GT3

3. Giacomo Altoè/Thierry Vermeulen – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

4. Benjamin Goethe/Tom Gamble – Garage 59 – McLaren 720S GT3

5. Ricardo Feller/Alex Arkin Aka – Tresor Attempto Racing – Audi R8 LMS GT3

6. Eliseo Donno/Thomas Fleming – AF Corse – Ferrari 296 GT3

7. Konsta Lappalainen/Ben Green – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

8. Paul Evrard/Gilles Magnus – Sainteloc Racing – Audi R8 LMS GT3

9. Patric Niederhauser/Sven Müller - Rutronik Racing - Porsche 911 GT3 R

10. Dries Vanthoor/Charles Weerts – Team WRT – BMW M4 GT3