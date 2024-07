Eastalent Racing debütiert in GT World Challenge

Das österreichische Team Eastalent Racing wird auf dem Nürburgring im GT World Challenge Europe Endurance Cup debütieren. Weiterer Start in Magny Cours im Sprint Cup geplant. Evaluierung für mögliches Programm 2025.

Am Nürburgring wird Eastalent Racing, das 24h Dubai-Siegerteam und die Meister in der Teamwertung der 2023er International GT Open-Saison, im GT World Challenge Europe Endurance Cup debütieren. Das österreichische Team setzt dabei einen Audi R8 LMS GT3 evo II ein. Später im Jahr plant das Team in Magny Cours einen weiteren Gaststart im Sprint Cup der SRO-Meisterschaft.

Neben Simon Reicher – dem Sohn von Teameigner Peter Reicher – wird am Nürburgring der erfahrene polnische GT-Pilot Karol Basz an den Start gehen. Abgerundet wird das Fahrertrio vom ehemaligen Lamborghini-Werksfahrer Albert Costa, der in diesem Jahr mit einem Ferrari 296 GT3 in der IMSA WeatherTech SportsCar Championship startet.

«Die GT World Challenge Europe ist für mich die Formel 1 des GT-Sports, da geht zurzeit kein Weg vorbei», so Teameigner Peter Reicher gegenüber SPEEDWEEK.

Die beiden Gaststarts dienen als Evaluierung eines möglichen Programms im Jahr 2025.