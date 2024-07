SRO bestätigt Saisonfinale auf Stadtkurs in Jeddah

Das Saisonfinale des GT World Challenge Europe Endurance Cup findet in Jeddah statt

Nach Monaten der Ungewissheit ist es nun fix, dass Saisonfinale des GT World Challenge Europe Endurance Cup findet in Jeddah statt. Es ist nicht die erste SRO-Veranstaltung auf einer Rennstrecke im Nahen Osten.

Nach Monaten der Ungewissheit wurde es am Samstagabend auf dem Nürburgring den Teams bestätigt: Die Veranstaltung in Jeddah wird stattfinden. Auf dem ultraschnellen Stadtkurs in Saudi-Arabien wird das Saisonfinale des GT World Challenge Europe Endurance Cup und der GT4 European Series stattfinden.

Die Veranstaltung auf der Formel 1-Strecke findet vom 28. bis zum 30. November statt. Auf dem direkt an der Marina liegenden Stadtkurs wird der Endurance Cup ein sechsstündiges Rennen in die Dunkelheit fahren. Die beiden GT4 European Series haben das gewohnte Format von zwei Sprintrennen über je eine Stunde.

In den vergangenen Wochen wuchsen immer mehr Zweifel bei den Teams, ob der europäische GT-Tross Ende November nach Saudi-Arabien reisen wird. Es wurde bereits im Fahrerlager über Ersatzstrecken spekuliert. Doch nun sorgte die SRO für Klarheit und bestätigte die Reise in die Hafenstadt in der Provinz Mekka.

Somit wird die GT World Challenge Europe erstmals im Nahen Osten an den Start gehen. Doch für die SRO ist die Region keine Unbekannte, da die Organisation mit der FIA GT und der FIA GT3 European Championship bereits in Dubai unterwegs war und mit der FIA GT1 Weltmeisterschaft in Abu Dhabi fuhr.