2025er Rennkalender der GT World Challenge Europe

Die GT World Challenge Europe-Saison 2025 startet in Le Castellet

Der Rennkalender der GT World Challenge Europe für 2025 ist angepasst. Magny Course kehrt in den Kalender zurück und Barcelona wird das Endurance Cup-Finale. Jeddah wird nicht Teil des Kalenders sein.

Die Saison 2025 der Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS wird mit einem Sechsstundenrennen auf dem Circuit Paul Ricard eröffnet, während das Finale des Endurance Cups auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya und eine Rückkehr des Sprint Cup Magny-Cours ebenfalls bestätigt wurden.

Der Circuit Paul Ricard bleibt vom 11. bis 13. April die Saisoneröffnung und wird das beliebte Wochenendformat, das zwischen 2015 und 2023 verwendet wurde, beibehalten, wobei die Action am Samstagabend vom Tageslicht bis in die Dunkelheit reicht. Es ist das erste Mal, dass die Saison der Fanatec GT Europe mit einem sechsstündigen Wettbewerb beginnt.

Danach beginnt der Sprint Cup mit den Rennen in Brand Hatch (3./4. Mai) und Zandvoort (16./18. Mai), wobei letzteres nach einem Jahr Pause wieder in den Kalender aufgenommen wird. In Monza findet die zweite Station der Endurance-Tour statt (30. Mai bis 1. Juni), während das populäre CrowdStrike 24 Stunden von Spa vom 26. bis 29. Juni zum 77. Mal ausgetragen wird.

In Misano findet vom 18. bis 20. Juli der jährliche Sprint Cup-Lauf statt, gefolgt von der Rückkehr nach Magny-Cours am 1. bis 3. August. Die französische Veranstaltung wird drei Wochen früher als 2024 stattfinden und ist die einzige Ergänzung des vorläufigen Rennkalenders, der auf der Pressekonferenz von Stéphane Ratel anlässlich des hundertjährigen Jubiläums der CrowdStrike 24 Stunden von Spa bekannt gegeben wurde.

Auf dem Nürburgring findet vom 29. bis 31. August ein Rennen des Endurance Cups statt, während der Circuit Ricardo Tormo Valencia am Wochenende vom 19. bis 21. September den Sprint Cup wieder aufnehmen wird. Die 4 km lange Strecke war bereits zwischen 2021 und 2023 Teil des Rennkalenders und wird in diesem Jahr auch die FIA Motorsport Games ausrichten.

Die letzte Runde der Fanatec GT Europe findet vom 10. bis 12. Oktober in Spanien auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya statt. Nachdem Magny-Cours als Sprint-Cup-Event hinzugekommen ist, wird die Saison auf dem 4,7 km langen Kurs mit einem dreistündigen Endurance Cup-Wettbewerb abgeschlossen. Barcelona war bereits sechs Mal Austragungsort des Finales, zuletzt im Jahr 2022.

Nach den Querelen um die diesjährige Austragung, wird Jeddah 2025 nicht Teil des Kalenders sein und die Rennserie wird wieder eine rein europäische Angelegenheit.

Neben den Wettbewerben findet am 10. und 11. März der traditionelle Prolog vor der Saison auf dem Circuit Paul Ricard statt, während der CrowdStrike Prolog zu den 24 Stunden von Spa für den 13. und 14. Mai angesetzt ist.

Rennkalender Fanatec GT World Challenge Europe 2025:

11.04. - 13.04. - Le Castellet (Endurance Cup)

03.05. - 04.05. - Brands Hatch (Sprint Cup)

16.05. - 18.05. - Zandvoort (Sprint Cup)

30.05. - 01.06. - Monza (Endurance Cup)

26.06. - 29.06. - CrowdStrike 24 Hours of Spa (Endurance Cup)

18.07. - 20.07. - Misano (Sprint Cup)

01.08. - 03.08. - Magny Cours (Sprint Cup)

29.08. - 31.08. - Nürburgring (Endurance Cup)

19.09. - 21.09. - Valencia (Sprint Cup)

10.10. - 12.10. - Barcelona (Endurance Cup)