Verletzung: WINWARD Racing mit nur einem Mercedes-AMG

Reece Barr und Magnus Gustavsen starten nicht in Magny Cours

Magnus Gustavsen verletzte sich bei seinem Training in der norwegischen Heimat. Aus diesem Grund setzt WINWARD Racing nur einen Mercedes-AMG GT3 beim GT World Challenge Europe Sprint Cup in Magny Cours ein.

WINWARD Racing wird mit einem reduzierten Aufgebot beim GT World Challenge Europe Sprint Cup starten. Der Mercedes-Rennstall setzt nur das Pro-Fahrzeug für Maro Engel und Lucas Auer ein.

Der Silver Cup-Bolide wird nicht auf dem ehemaligen GP-Kurs in Frankreich starten. Normalerweise steuerten die beiden Youngster Reece Barr und Magnus Gustavsen den Wagen mit der Startnummer #57.

Wie ein WINWARD Racing-Sprecher gegenüber SPEEDWEEK bestätigte, erlitt Gustavsen eine Verletzung im Training und wird daher nicht an den Start gehen können. Der Skandinavier arbeitet nun hart daran, dass er beim Saisonfinale in Barcelona in den Mercedes-AMG GT3 zurückkehren wird.