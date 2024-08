BoP GT World Challenge Europe Sprint Cup Magny Cours

Viertes Rennwochenende im GT World Challenge Europe Sprint Cup in Magny Cours

In der Fahrzeugeinstufung (BoP) des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Magmy Cours gibt es, verglichen zum letzten Sprint Cup-Rennen auf dem Hockenheimring, einige Anpassungen und Änderungen.

Der letzte Lauf des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Hockenheim liegt gut einen Monat zurück. Wir werfen einen Blick auf die Änderungen in der Fahrzeugeinstufung vom Lauf Lauf in Hockenheim bis zum Rennwochenende auf dem ehemaligen französischen Formel 1-Kurs.

Verglichen mit dem Deutschland-Gastspiel des Sprint Cup muss der Aston Martin Vantage zehn Kilogramm zuladen. Das Mindestgewicht beträgt nun 1.300 Kilogramm.

Ebenfalls zehn Kilogramm muss der BMW M4 GT3 zuladen. Das Mindestgewicht des bayrischen Sportcoupés beträgt nun 1.315 Kilogramm.

Der Lamborghini Huracán GT3 muss ebenfalls um zehn Kilogramm zuladen. 1.330 Kilogramm beträgt nun das Mindestgewicht des Fahrzeugs.

Fünf Kilogramm ausladen darf hingegen der McLaren 720S GT3. Der britsche Sportwagen muss nun mindestens 1.305 Kilogramm auf die Waage bringen.

Der Mercedes-AMG GT3 muss fünf Kilogramm zuladen. Das Mindestgewicht des Allrounders aus Schwaben beträgt nun 1.345 Kilogramm.

Das leichteste Fahrzeug im Teilnehmerfeld wird der Porsche 911 GT3 R sein, der vor der Veranstaltung in Frankreich 15 Kilogramm ausladen darf. Das Mindestgewicht beträgt 1.295 Kilogramm.