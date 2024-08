Porsche-Sieg: Rutronik Racing siegt in Magny Cours

Erster Porsche-Sieg in der Geschichte des GT World Challenge Europe Sprint Cup

Erstmals siegt Porsche in der Geschichte des GT World Challenge Europe Sprint Cup! Patric Niederhauser und Sven Müller siegen im Porsche 911 GT3 R von Rutronik Racing im ersten Lauf in Magny Cours.

Erster Porsche-Sieg in der 2024er GT World Challenge Europe-Saison. Sven Müller und Patric Niederhauser gewinnen im Rutronik Racing-Fahrzeug den ersten Sprint Cup-Lauf in Magny Cours. Vom dritten Startplatz kämpfte sich das Rutronik Racing-Duo mit einem guten Boxenstopp und schnellen Runden nach dem Stop an die Spitze des Feldes. Es ist zudem der erste Porsche-Sieg jemals im GT World Challenge Europe Sprint Cup.

Rang zwei geht an den WRT BMW M4 GT3 von Dries Vanthoor und Charles Weerts. 2,604 Sekunden fehlten dem belgischen Duo am Ende auf den Porsche der 2019er ADAC GT Masters-Meistermannschaft.

Nach einer spektakulären Aufholjagd vom WINWARD Racing Mercedes von Lucas Auer und Maro Engel komplettieren die beiden Mercedes-AMG-Werksfahrer die Podestergebnisse.

Nach zehn Minuten kollidierten Maximilian Götz im Boutsen VDS Mercedes und Aston Martin-Werksfahrer David Pittard in der letzten Schikane. Beide drehten sich, konnten aber die Fahrt fortsetzen, verloren aber viele Plätze. Götz erhielt für die Kollision eine Durchfahrtsstrafe.

Nach 20 Minuten tankte sich Dries Vanthoor mit einem harten Manöver an Ben Green vorbei und an die Spitze des Feldes. Dan Harper wollte im Century Motorsport BMW nachziehen und traf den Ferrari, welcher danach ins Kiesbett geschoben wurde. Century Motorsport erhielt für den Vorfall eine 10-Sekunden-Zeitstrafe.

Ergebnis GT World Challenge Europe Sprint Cup Magny Cours Rennen 1 (Top 10):

1. Sven Müller/Patric Niederhauser – Rutronik Racing – Porsche 911 GT3 R

2. Dries Vanthoor/Charles Weerts – WRT – BMW M4 GT3

3. Lucas Auer/Maro Engel – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3

4. Giacomo Altoè/Thierry Vermeulen – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

5. Ben Green/Konsta Lappalainen – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

6. Lorenzo Patrese/Lorenzo Ferrari – Tresor Attempto Racing – Audi R8 LMS GT3

7. Lucas Legeret/Simon Gachet – CSA Racing – Audi R8 LMS GT3

8. Ezequiel Perez Companc/Tom Kalender – Madpanda Motorsport – Mercedes-AMG GT3

9. Benjamin Goethe/Tom Gamble – Garage 59 – McLaren 720S GT3

10. Christopher Haase/Simon Reicher – Eastalent Racing – Audi R8 LMS GT3