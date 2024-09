Weiterer Start für Eastalent Racing in Barcelona

Eastalent Racing wird auch in Barcelona im GT World Challenge Europe Sprint Cup starten. In Spanien wird der Rennstall einen Audi R8 LMS GT3 einsetzen. Die Fahrer werden zu einem späteren Zeitpunkt bestätigt.

Dritter Start von Eastalent Racing in der GT World Challenge Europe. Nach den Gaststarts im Endurance Cup auf dem Nürburgring und beim Sprint Cup in Magny Cours, wird das Siegerteam der 24h Dubai auch beim Sprint Cup-Finale in Barcelona am zweiten Oktoberwochenende starten.

Zuletzt beim Gastspiel in Frankreich belegten Simon Reicher und Christopher Haase im Audi des Teams die Positionen zehn und neun. Im Qualifying für das Samstagsrennen fuhr Audi-Routinier Haase auf den vierten Startplatz.

«Platz vier im Qualifying, Platz zehn und neun in beiden Rennen - das ist ein wahres Märchen», so Peter Reicher gegenüber Endurance-Info. «Wenn einem plötzlich klar wird, dass man in der Referenz-GT3-Meisterschaft mit den besten Fahrern der Welt antreten kann, ist es schwierig, die richtigen Worte zu finden. Beim Sonntagsrennen war unser Boxenstopp der zehntschnellste aller Teams. Man muss bedenken, dass wir erst seit zwei oder drei Monaten Boxenstopps praktizieren. Andere Teams haben jahrelange Erfahrung.»

«Auch wenn es nicht ganz unserer aktuellen Personalsituation entspricht, habe ich mich entschieden, am letzten Rennen der Sprint-Serie in Barcelona teilzunehmen», so Reicher abschließend. Wer auf dem Grand-Prix-Kurs in Spanien den Audi pilotieren wird, wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.