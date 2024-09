Ceccato Racing mit Gastspiel bei Heimrennen in Monza

Wie im Vorjahr absolviert Ceccato Racing einen Gaststart beim GT World Challenge Europe Endurance Cup in Monza. Der italienische Rennstall wird mit einem BMW M4 GT3 auf dem Highspeedkurs an den Start gehen.

Das Teilnehmerfeld des GT World Challenge Europe Endurance Cup wird zum kommenden Rennwochenende in Monza anwachsen. Ceccato Racing wird beim Heimspiel des Teams einen BMW M4 GT3 einsetzen, der im Bronze Cup starten wird.

Die beiden Italiener Marco Cassarà und Felice Jelmini teilen sich das Fahrzeug mit dem Kalifornier Philippe Denes. Der US-Amerikaner mit ungarischen Wurzeln ging 2022 in Deutschland in der DTM Trophy sowie dem GTC Race an den Start und fährt seit 2023 mit GT3-Fahrzeugen in der italienischen GT-Meisterschaft.

Alle drei Piloten gehen in diesem Jahr für Ceccato Racing in der Italian GT mit dem BMW M4 GT3 an den Start.

Der italienische Rennstall unter der Leitung von Gianfranco Ceccato war bereits im vergangenen Jahr in der GT World Challenge Europe in Monza mit einem BMW M4 GT3 vertreten, der von Marco Cassarà, Stefano Comandini und Francesco Guerra pilotiert wurde.