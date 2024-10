Eastalent Racing startet erneut in GT World Challenge

Eastalent Racing startet zum dritten Mal in der GT World Challenge Europe

Auch beim GT World Challenge Europe Sprint Cup in Barcelona starten. Audi-Werkspilot Christopher Haase steht dem Team aufgrund einer Terminüberschneidung nicht zur Verfügung – Karol Basz ersetzt ihn.

Wie Teameigner Peter Reicher bereits nach dem Start in Magny Cours angekündigt hatte, wird Eastalent Racing auch beim GT World Challenge Europe Sprint Cup in Barcelona antreten. Die Mannschaft, welche im Vorjahr die Teamwertung im International GT Open gewann und im Januar bei den 24h Dubai siegte, bringt erneut einen Audi R8 LMS GT3 an den Start.

Audi-Werksfahrer Christopher Haase wird dem Team aufgrund einer Terminüberschneidung nicht zur Verfügung stehen. Der Audi-Routinier fuhr zuletzt in Magny Cours mit Simon Reicher auf die Positionen zehn und neun in den beiden Rennen.

Stattdessen wird der Pole Karol Basz das Fahrzeug steuern. Basz sammelte bereits beim GT World Challenge Europe Endurance Cup auf dem Nürburgring Erfahrung in dem Team, als er gemeinsam mit Albert Costa und Reicher antrat.