Silver Cup-Tabellenführer Sam de Haan startet nicht! 11.10.2024 - 08:46 Von Jonas Plümer

© SRO Sam de Haan startet nicht im WRT BMW mit der Startnummer #30

Aufgrund von persönlichen Gründen wird Sam de Haan nicht beim GT World Challenge Europe Sprint Cup-Finale in Barcelona starten! Der Brite führt derzeit in der Silver Cup-Wertung die Meisterschaft an.