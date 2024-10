Attempto Racing arbeitet am Start im zweiten Lauf 12.10.2024 - 19:14 Von Jonas Plümer

© SRO Dylan Pereira verließ die Flammenhölle unverletzt

Nach dem Horrorunfall zum Start in den ersten Lauf des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Barcelona ist Dylan Pereira okay. Attempto Racing arbeitet daran, dass das Team am Sonntag starten kann.