Ricky Collard ersetzt verletzten Antoine Doquin

Bei einem heftigen Testunfall zog sich Nachwuchstalent Antoine Doquin eine Rückenverletzung zu, weshalb er nicht bei der GT World Challenge in Jeddah starten kann. Ricky Collard ersetzt ihn im Barwell Lamborghini.

Im September gewann der ehemalige ADAC GT Masters-Rennsieger Ricky Collard mit Barwell Motorsport den Titel in der British GT. Nun wird er in Jeddah zum zweiten Mal in dieser Saison mit dem Lamborghini-Team im GT World Challenge Europe Endurance Cup an den Start gehen, nachdem er bereits die 24h Spa im Lamborghini Huracán GT3 mit der Startnummer #78 fuhr.

Beim sechsstündigen Saisonfinale auf dem ultraschnellen Stadtkurs wird Collard - der Sohn vom ehemaligen BTCC-Piloten Rob Collard - gemeinsam mit Till Bechtolsheimer und Lamborghini-Werksfahrer Sandy Mitchell an den Start gehen und ein rein britisches Trio bilden.

Im Aufgebot des traditionsreichen Lamborghini-Teams ersetzt Collard in Jeddah den Franzosen Antoine Doquin. Doquin verletzte sich zuletzt bei einem schweren Testunfall mit einem LMP3-Fahrzeug am Rücken und wird deshalb in Saudi-Arabien nicht an den Start gehen können.