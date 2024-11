Maro Engel gewinnt dramatisches Regenrennen in Macau 17.11.2024 - 06:13 Von Jonas Plümer

© Macau GP Maro Engel siegt zum vierten Mal in Macau!

Maro Engel gewinnt zum vierten Mal das GT-Rennen in Macau. In einem hochdramatischen Regenrennen triumphiert der Routinier. Dreikampf um den Sieg endet in vorletzter Runde mit Kollision zwischen Marciello und Fuoco.