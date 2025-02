Saintéloc Racing bleibt Audi auch 2025 treu

Saintéloc Racing wird auch in der Saison 2025 die Audi-Flaggen in der GT World Challenge Europe hochhalten. Die beiden Youngster Lorens Lecertua und Ivan Klymenko werden ein Fahrzeug steuern.

Lorens Lecertua wird 2025 seine erste vollständige GT3-Saison bestreiten. Mit gerade einmal 18 Jahren ist das belgische Talent dem renommierten französischen Team Saintéloc Racing beigetreten. Der junge Fahrer aus Assesse wird im Silver Cup an den zehn Rennen der GT World Challenge Europe am Steuer eines Audi R8 LMS GT3 EVO II teilnehmen.

Nachdem Lecertua im Alter von nur 15 Jahren vom Kartsport in den Formelsport gewechselt war, nahm der junge Belgier an der französischen Formel-4-Meisterschaft teil und wechselte dann 2023 zum GT-Rennsport, wo er in seiner ersten Saison seinen ersten internationalen Titel im Alpine Europa Cup gewann. Von seinem nationalen Verband RACB zum „Rookie of the Year“ ernannt, startete Lorens 2024 in der GT4 European Series, bevor er nach einigen Rennen in den GT3-Sport wechselte. Bei seinen vier Auftritten in der prestigeträchtigen GT World Challenge Europe, einer der wettbewerbsintensivsten Meisterschaften der Welt, konnte er zeigen, dass er seinen Platz auf diesem Niveau verdient hat. Die Rennen bestritt er in einem Aston Martin Vantage GT3 von Comtoyou Racing.

Nach einem so ereignisreichen Start wollte der Pilot aus Assesse, einem Dorf etwa zwanzig Kilometer südlich von Namur, für den Rest seiner Karriere eine längerfristige Beziehung aufbauen. «Mein Umfeld und ich waren sehr überrascht von der Anzahl der Teams, die uns kontaktierten und mich in eine ihrer Crews aufnehmen wollten», gibt Lecertua zu. «Wir hatten einige sehr gute Angebote und die Wahl fiel uns nicht leicht. Schließlich haben wir uns für das französische Team Saintéloc Racing entschieden.»

Das in Saint-Etienne ansässige Team ist seit etwa fünfzehn Jahren einer der führenden Namen im GT-Rennsport und kann auf eine Erfolgsbilanz verweisen, die einen Sieg bei den 24 Stunden von Spa 2017 sowie mehrere Klassentitel in der GT World Challenge Europe umfasst. Im Jahr 2024 gewann sie den Gold Cup im Endurance Cup und im Gesamtwettbewerb, der Sprint Cup und Endurance Cup kombiniert.

«Sébastien Chetail, der Chef von Saintéloc, hat mir angeboten, 2025 sowohl am Endurance Cup als auch am Sprint Cup der GT World Challenge Europe teilzunehmen», erklärt Lecertua. «Insgesamt sind das zehn Rennen. Er hat auch darauf bestanden, dass wir uns mit mehreren Testfahrten auf die Saison vorbereiten. Für einen jungen Mann wie mich, der Erfahrung sammeln muss, ist das ideal! Bei meinem Besuch in Saint-Etienne war ich sehr beeindruckt von den Einrichtungen des Teams und seiner Professionalität. Der Simulator ist auch ein großartiges Werkzeug! Und auch wenn es nicht das neueste Modell ist, ist der Audi R8 LMS GT3 EVO II ein sehr leistungsstarkes Auto, das sich durch seine Zuverlässigkeit auszeichnet. Es ist also alles bereit für eine gute Saison, die mit meiner ersten Teilnahme an den CrowdStrike 24 Hours of Spa Ende Juni ihren Höhepunkt findet!»

Lorens Lecertua wird zusammen mit seinem ukrainischen Teamkollegen Ivan Klymenko im Silver Cup antreten. Ein dritter Fahrer, der noch bekanntgegeben wird, wird die Endurance Cup-Crew vervollständigen.

«Ich freue mich sehr, dass Lorens unserem Team beitritt», freut sich Saintéloc Racing-Teamchef Sébastien Chetail. «In den 20 Jahren unseres Bestehens haben wir oft mit jungen Menschen zusammengearbeitet. Wir haben ihnen geholfen, zu wachsen und sich zu entwickeln. Mit Lorens wollen wir gemeinsam seine Zukunft aufbauen. Der ursprüngliche Plan sieht vor, unsere Zusammenarbeit nicht auf eine einzige Saison zu beschränken, sondern ihn auf eine vielversprechende Zukunft vorzubereiten. Er ist erst 18 Jahre alt und muss noch viel lernen, aber wir werden ihm die nötige Unterstützung bieten, damit er so schnell wie möglich Fortschritte macht. Ich kann es kaum erwarten, ihn seine ersten Runden am Steuer unseres Audi drehen zu sehen!»