Barwell Motorsport mit schnellem Silver Cup-Trio

Barwell Motorsport wird mit einem schnellen nordamerikanischen Silver Cup-Trio in der GT World Challenge Europe starten. Bijoy Garg, der im vergangenen Jahr die LMP2-Klasse bei den 24h Le Mans gewann, führt Trio an.

Barwell Motorsport wird auch in dieser Saison wieder an der Spitze des europäischen GT-Rennsports antreten, nachdem das Team die erste Crew für die komplette Saison der GT World Challenge Europe powered by AWS im Endurance und Sprint Cup bestätigt hat.

Für 2025 wird das Team aus Surrey mit einem Fahrzeug in der Silver Cup-Klasse antreten, wobei ein Trio vielversprechender nordamerikanischer Fahrer über den großen Teich reisen wird, um den ersten Lamborghini Huracan GT3 EVO2 des Teams zu fahren. Dies markiert eine Rückkehr von Barwell zum GT World Challenge Europe Silver Cup, wo das Team bereits von 2018 bis 2020 in dieser Klasse vertreten war. Diese Saisons waren mit mehreren Klassensiegen, einem Sieg bei den 24 Stunden von Spa 2019 und dem Gewinn der Fahrer- und Teammeisterschaft beim Endurance Cup 2020 äußerst erfolgreich.

Die aufstrebenden amerikanischen Sportwagen-Stars Bijoy Garg und Christian Bogle werden bei den Endurance Cup-Rennen von dem jungen kanadischen Rennfahrer Adam Ali im Huracán mit der Nummer 76 unterstützt, während Garg und Bogle sich das Auto auch im Sprint Cup teilen werden.

Der 22-jährige Garg aus Kalifornien hat seit seinem Wechsel von Formelfahrzeugen zu Sportwagen einen enormen Eindruck hinterlassen und im vergangenen Jahr bei seinem ersten Versuch beim weltberühmten 24-Stunden-Rennen von Le Mans Ruhm erlangt, als er mit United Autosports den Erfolg in der LMP2-Klasse feierte. Im Jahr 2023 dominierte er die IMSA VP Racing SportsCar Challenge und sicherte sich acht LMP3-Siege in zwölf Rennen, darunter sechs in Folge gegen Ende der Saison. Bei den CrowdStrike 24 Hours of Spa im vergangenen Jahr trat er erstmals bei einem GT-Rennen am Steuer eines Walkenhorst Motorsport Aston Martin an, was ihn auf den Geschmack einer vollständigen Saison in diesem Jahr brachte.

Bogle, 23, aus Louisiana, war Rennsieger in der US-Formel 4, bevor er die Karriereleiter hinaufstieg und in der IndyCar-Nachwuchsserie Indy NXT antrat. Mit mehreren Saisons und einem reichen Erfahrungsschatz im Rücken wagte Bogle 2022 den Sprung in den Sportwagenrennsport. Nur ein Jahr später wurde er LMP2-Rennsieger in der Asian Le Mans Series und sammelte gleichzeitig Erfahrung in einem BMW M4 GT3. Er hat zwar schon an einigen Runden des Michelin Le Mans Cup teilgenommen – unter anderem in Spa –, aber dies wird seine erste vollständige Saison in Europa sein.

Ali stammt aus Toronto, Kanada, und verfügt trotz seiner erst 20 Jahre über beeindruckende Erfahrung. Nachdem er zweimal zum kanadischen Kart-Meister gekrönt wurde, stieg er 2023 in den Sportwagenrennsport ein und belegte auf Anhieb den zweiten Platz in der LMP3-Klasse der European Le Mans Series. Er nahm auch an der Asian Le Mans Series und der Ligier European Series teil, bevor er die Saison 2024 als Vizemeister in der LMP3-Klasse der ELMS mit zwei Siegen aus sechs Rennen beendete.

Barwell sorgte im vergangenen Jahr bei der GT World Challenge Europe für Aufsehen, als das Team bis in die letzten Runden der Saison um den Gesamttitel in der Bronze-Klasse kämpfte und schließlich den dritten Gesamtrang in einer unglaublich wettbewerbsintensiven Kategorie der Meisterschaft belegte. Das Team kehrt für ein weiteres volles Programm aus Langstrecken- und Sprintrennen zurück und hat erneut die Herausforderung einer Klassenmeisterschaft im Visier. Neuigkeiten über den zweiten europäischen Boliden von Barwell Motorsport werden in Kürze bekannt gegeben.

Adam Ali sagt: «Ich freue mich sehr, mit Barwell Motorsport in der GT World Challenge 2025 anzutreten. Ich freue mich darauf, einem Team beizutreten, welches in der Serie bereits viele Erfolge vorweisen kann und 2024 die British GT gewonnen hat. Ich habe vor, mit meinen Teamkollegen im Jahr 2025 an die Erfolge der vergangenen Jahre anzuknüpfen. Die Teilnahme an den 24 Stunden von Spa wird ein Höhepunkt meiner Karriere sein, und ich kann es kaum erwarten, bei diesem krönenden Highlight der Serie mit Barwells Lamborghini Huracan GT3 EVO2 anzutreten, der mir zweifellos als ideale Plattform für den Übergang vom Le Mans-Prototypen zum GT-Rennsport im Laufe der Saison dienen wird.»

Christian Bogle sagt: «Ich bin sehr gespannt auf das kommende Jahr. Dies ist eine Abkehr von dem, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, aber ich freue mich auf dieses neue Kapitel meiner Karriere. Barwell war in der Vergangenheit so erfolgreich, dass ich hoffe, dass meine Teamkollegen und ich die bereits beeindruckenden Statistiken dieses Teams noch weiter verbessern können. Ich freue mich auch darauf, bald meine ersten Erfahrungen mit dem Huracan GT3 EVO2 auf der Rennstrecke zu sammeln.»

Bijoy Garg sagt: «Dies wird meine erste vollständige Saison in einem GT-Auto sein, das sich deutlich von einem Prototyp oder einem Formelfahrzeug unterscheidet und ich freue mich darauf, mit Barwell in die GT World Challenge Europe zu starten! Das Wettbewerbsniveau in dieser Meisterschaft wird extrem hoch sein, aber Barwell hat eine sehr starke Erfolgsbilanz in der Serie, und hoffentlich können wir in diesem Jahr zu diesem Erfolg beitragen.»

Barwell Motorsport-Teamchef Mark Lemmer fügt hinzu: «Ich freue mich, Christian, Bijoy und Adam in der Barwell-Familie willkommen zu heißen und eine sehr spannende Aufstellung zu schaffen. Ich bin sicher, dass es allen drei Fahrern nicht an Geschwindigkeit mangeln wird, daher wird der Fokus darauf liegen, die Jungs auf die einzigartigen Anforderungen vorzubereiten, um in der GT World Challenge Europe zu gewinnen. Das letzte Mal, dass wir in der Silver-Klasse an den Start gingen, war 2020, und wir haben die Endurance Cup Team- und die Fahrer-Meisterschaft gewonnen. Ich freue mich also darauf zu versuchen, dieses Kunststück zu wiederholen. Dieses Mal haben wir auch das Sprint Cup-Programm, was die Herausforderung noch spannender macht.»