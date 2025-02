Belgisches Dreamteam: Maxime Martin für Boutsen VDS

Maxime Martin wird für Boutsen VDS in der GT World Challenge Europe starten. Für Martin ist es eine Wiedervereinigung mit Boutsen Racing und Marc VDS Racing, mit denen er viele Erfolge in der Vergangenheit feierte.

Der frischernannte Mercedes-AMG-Werksfahrer Maxime Martin wird, neben seinem Programm in der FIA WEC, auch in der GT World Challenge Europe starten. Der Belgier wird die komplette Saison bestreiten und sowohl im Sprint Cup als auch im Endurance Cup für das belgische Boutsen VDS-Team starten. Martin führt dabei das Pro-Aufgebot des Teams an, welches das komplette Aufgebot in Kürze bekanntgeben wird. Wie ihr Vorjahr wird das Team dabei zwei Mercedes-AMG GT3 einsetzen.

Martin verbindet eine lange Historie mit dem Boutsen-Rennstall und Marc VDS. Mit dem Boutsen-Team ging er zwischen 2006 und 2009 in der Formel Renault 1.6, dem französischen Clio Cup und in der in der Eurocup Mégane Trophy an den Start. Während er im Clio Cup Meister wurde, belegte er den zweiten Rang in der Eurocup Mégane Trophy. Zudem bestritt er 2016 für das Team ein Rennwochenende der Blancpain GT Series in Misano in einem BMW M4 GT3.

Daraufhin setzte er seine Karriere zwischen 2010 und 2015 für das Marc VDS Racing Team fort. Mit dem erfolgsverwöhnten belgischen Team fuhr Martin unter anderem in der FIA GT1 Weltmeisterschaft, in der damaligen Blancpain GT Series (dem heutigen GT World Challenge Europe Endurance Cup) und bei den 24h-Rennen auf dem Nürburgring und in Spa. Am Steuer der Fahrzeuge des Teams zementierte er sich den Ruf als einer der weltbesten GT-Piloten.

Zur Saison 2023 gingen Boutsen Racing und Marc VDS eine Kooperation ein. Das Team hört seitdem auf den Namen Boutsen VDS. Zur Saison 2024 wechselte das Team rund um Teamchefin Olivia Lainé sowie dem Milliardär Marc van der Straten als werksunterstützer Rennstall zu Mercedes-AMG. Die Rückkehr von Martin öffnet dabei ein neues und ehrgeiziges Kapitel in der Geschichte des Teams.

Maxime Martin: «Ich bin sehr glücklich, wieder bei Boutsen VDS zu sein, einem Team, mit dem ich großartige Siege und unvergessliche Momente erlebt habe. Diese Rückkehr ist eine fantastische Gelegenheit, unsere Geschichte gemeinsam mit neuen sportlichen Zielen fortzuschreiben.»