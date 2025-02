Werksunterstütztes Ferrari-Programm aufgestockt

Das werksunterstützte AF Corse Francorchamps Motors-Programm in der GT World Challenge Europe wird aufgestockt. Das von Ferrari-Werksfahrern gespickte Programm startet erstmals auch im Sprint Cup.

AF Corse Francorchamps Motors wird in diesem Jahr mit zwei Pro-Autos, die in den Disziplinen Sprint und Endurance antreten, dem bisher größten Angriff auf den Gesamttitel der GT World Challenge Europe powered by AWS.

Der Ferrari mit der Startnummer 51 tritt als Titelverteidiger im Endurance Cup an, wobei die amtierenden Champions Alessandro Pier Guidi und Alessio Rovera weiterhin an den Start gehen werden. Zu ihnen gesellt sich Vincent Abril, der vom Schwesterauto wechselt, nachdem er für AF Corse eine beeindruckende Saison 2024 abgeliefert hat.

Die #51 wird auch um den Sprint-Cup-Titel kämpfen, mit Rovera und Abril am Steuer. Dies ist das erste Mal seit 2016, dass AF Corse ein Pro-Auto in den Sprintrennen einsetzt.

Der Ferrari mit der Startnummer 50 hat in dieser Saison ein neues Team. Arthur Leclerc wird den nächsten Schritt in seiner Karriere im Sportwagensport machen, indem er die gesamte Saison bestreitet, wobei Antonio Fuoco und Eliseo Donno den jungen Monegassen im Endurance Cup unterstützen werden. Ersterer kehrt nach einjähriger Abwesenheit in die Serie zurück, während Letzterer 2024 mit AF Corse ein erfolgreiches Debüt im Sprint Cup gab. Thomas Neubauer wird Leclerc im Sprint Cup unterstützen.

AF Corse gewann 2024 mit Pier Guidi und Rovera die Krone des Endurance Cup und bescherte dem Ferrari 296 GT3 damit bereits in seinem zweiten Wettbewerbsjahr eine große Ehre. Bei vier der fünf Veranstaltungen wurde das Duo von dem Maranello-Urgestein Davide Rigon unterstützt, während Abril in Monza für den Italiener einsprang.

Dies war Pier Guidis dritter Titel und entschädigte das Team in gewisser Weise für den herben Rückschlag bei den CrowdStrike 24 Hours of Spa. Das Team Pier Guidi/Rovera/Rigon war auf dem Weg zu einem souveränen Sieg, als es beim letzten Boxenstopp durch ein liegengebliebenes Auto in der Boxeneinfahrt aufgehalten wurde.