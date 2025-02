CV Performance Group und JP Motorsport kooperieren

Das bisherige ADAC GT4 Germany-Team CV Performane Group und der ehemalige DTM-Rennstall JP Motorsport kooperieren. Einsatz im ADAC GT Masters und in mehreren GT4-Serien geplant.

Sowohl die CV Performance Group als auch JP Motorsport sind seit vielen Jahren fester Bestandteil der Motorsportszene. Beide Seiten freuen sich, zur Saison 2025 eine mehrjährige Partnerschaft bekanntzugeben, welche ein umfassendes Nachwuchsprogramm im Kartsport, den GT4-Sport und im GT3-Sport beinhaltet. Die Kooperation wird unter dem Namen CV Performance X JP Motorsport auftreten. Nicht nur in der Nachwuchsarbeit wollen beide Seiten neue Maßstäbe setzen, sondern auch in der Fahrerbetreuung von ambitionierten Gentlemanpiloten.

Die Kooperation wird ein breites Spektrum an Meisterschaften und Events abdecken:

Kartsport:

Mit der Erfahrung der CV Performance Group ist der Einsatz in nationalen und internationalen Meisterschaften im Kartsport geplant. Der Fokus soll dabei auf den Rennserien in Deutschland und Europa liegen.

Formel 4-Testfahrten

Neu im Angebot von CV Performance X JP Motorsport sind Testfahrten mit einem hochmodernen Formel 4-Fahrzeug. Hiermit möchte das Team ihre Kartpiloten auf den nächsten Karriereschritt vorbereiten, wenn sie sich für eine Karriere im Formelsport vorbereiten. Hier werden Testtage auf verschiedenen Rennstrecken stattfinden. Oliver Städtler, der in den letzten Jahren für das Team im Kartsport unterwegs war und im letzten Jahr Vizemeister in der DKJM wurde, steht bereits als erster Pilot für die Formel 4-Tests fest.

GT4-Sport:

Im GT4-Sport ist der Einsatz in der ADAC GT4 Germany und der hochkarätigen GT4 European Series der SRO geplant. Abgerundet wird das breitaufgestellte GT4-Programm von Einsätzen in der spanischen Meisterschaft und bei 24-Stunden-Rennen. Die CV Performance Group startet bereits seit einigen Jahren in der seriennahen GT-Klasse und konnte dort 2022 im GTC Race alle möglichen Titel für sich entscheiden und verpasste im Debütjahr 2021 den Titelgewinn in der DTM Trophy hauchdünn.

GT3-Sport:

JP Motorsport bringt mit Einsätzen in der DTM, der GT World Challenge Europe und dem International GT Open GT3-Erfahrung in die Kooperation ein. Für die Saison 2025 ist der Einstieg in das ADAC GT Masters geplant. Einsätze in der GT World Challenge Europe, in der Nürburgring Langstrecken-Serie und bei 24h-Rennen sollen das GT3-Programm abrunden.

Das Ziel der breitgefächerten Einsätze ist es, sowohl Nachwuchstalente als auch ambitionierte Gentlemanpiloten auf ihren Aufstieg an die Spitze ihrer Kategorien zu begleiten.

Viele Nachwuchsprogramme im Motorsport glänzen oftmals nur mit dem Namen und bieten kaum Mehrwert für die Teilnehmer. Daher möchte CV Performance X JP Motorsport mit einem umfassenden Gesamtpaket glänzen.

Technische Infrastruktur:

Sowohl die CV Performance Group als auch JP Motorsport verfügen über professionelle Werkstätten, in denen die Rennfahrzeuge zwischen den Rennwochenenden gewartet und repariert werden. Die Piloten können sich in einem erstklassigen Simulator auf die anstehenden Rennen vorbereiten.

Trainingsangebote:

Durch intensive Fahrertrainings arbeitet CV Performance X JP Motorsport daran, die Piloten zu besseren Rennfahrern zu machen. Ein ausgeklügeltes Fitnessprogramme und eine spezielle mentale Vorbereitung runden die Trainingsangebote ab.

Marketing und Sponsorenmanagement:

CV Performance X JP Motorsport bietet im Team eine professionelle Mediaarbeit an, so dass es den Piloten garantiert wird, dass sie breit in den Medien stattfinden. Zudem bietet das Team Unterstützung bei der Suche nach Sponsoren an. In der aktuellen Motorsportlandschaft wird es zudem immer wichtiger, als Fahrer eine Marke zu sein. Hierbei bietet CV Performance X JP Motorsport ebenfalls Unterstützung bei der Entwicklung der persönlichen Marke an.

«Uns ist es wichtig zu erwähnen, dass all diese Programme nicht nur unseren Nachwuchsfahrern zugutekommen werden, sondern sie sich auch ambitionierte Gentlemanfahrer richten, die ihre Karriere starten oder weiterentwickeln möchten», so Christian Voß von der CV Performance Group und Patryk Krupinski von JP Motorsport.

Die Kooperation bietet darüber hinaus maßgeschneiderte Events für Unternehmen. Diese Networking-Formate ermöglichen es Firmen, ihre Präsenz und Reichweite durch exklusiven Zugang zur Motorsportwelt zu stärken. Hierbei sind Veranstaltungen sowohl während der Rennveranstaltungen von CV Performance X JP Motorsport möglich, aber es besteht auch die Möglichkeit, dass das Team mit seinen Rennfahrzeugen spezielle Taxifahrten anbietet, so dass ganz besondere Einblicke vom Beifahrersitz der leistungsstarken GT-Fahrzeuge genommen werden kann.

CV Performance X JP Motorsport bleibt Mercedes-AMG treu und wird auch in Zukunft eng mit dem renommierten Hersteller zusammenarbeiten. Mercedes-AMG hat sich im internationalen GT-Rennsport als einer der Tophersteller etabliert und bietet einen erstklassigen Kundensupport an. Zudem hat die Marke aus Affalterbach sowohl im GT3- als auch im GT4-Sport eine Vielzahl an Titeln und Erfolgen einfahren können.