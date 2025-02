Rutronik Racing präsentiert erste Fahrer für Saison

Rutronik Racing hat die ersten Piloten für die Saison 2025 in der GT World Challenge Europe bestätigt. Eshan Pieris und Loek Pieris starten im Sprint Cup. Pieris ist zudem der erste Pilot aus Sri Lanka in der Serie.

Rutronik Racing freut sich, dass erste Fahrerduo für die 2025er Saison im GT World Challenge Europe powered by AWS Sprint Cup bekanntzugeben. Auch in diesem Jahr wird der Rennstall aus Remchingen mit zwei Porsche 911 GT3 R bei allen zehn Rennwochenenden der weltweit stärksten GT-Serie an den Start gehen.

Bei den fünf Veranstaltungen des GT World Challenge Europe powered by AWS Sprint Cup wird je ein Porsche in der Pro-Klasse und im Silver-Cup starten. Das Silver Cup-Fahrzeug wird dabei von Eshan Pieris aus Sri Lanka sowie Loek Hartog, der in seine zweite Saison mit Rutronik Racing geht, gesteuert.

Der 26-jährige Pieris wird dabei in diesem Jahr sein Debüt im europäischen Rennsport feiern. Den Porsche 911 GT3 R kennt Eshan Pieris dabei bereits aus dem Vorjahr, da er mit dem Fahrzeug in der GT World Challenge Asia powered by AWS angetreten ist. Im Silver Cup belegte er am Saisonende den zweiten Meisterschaftsrang und konnte in der starkbesetzten asiatischen Meisterschaft drei Klassensiege einfahren.

«Ich freue mich sehr darauf, meine Reise mit Rutronik Racing zu beginnen und 2025 mit Loek zusammenzuarbeiten. Ich glaube, wir sind ein starkes Team und können gemeinsam auf Siege hinarbeiten», freut sich Pieris auf die Saison mit Rutronik Racing.

Der großgewachsene Niederländer Loek Hartog geht in sein zweites Jahr mit dem Porsche-Rennstall. 2024 fuhr er mit Rutronik Racing im Bronze Cup des GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup und konnte sowohl am Nürburgring als auch in Jeddah den Klassensieg einfahren. Auch im Cup Porsche feierte der 22-Jährige im Vorjahr große Erfolge, da er in den USA den Titel im Porsche Carrera Cup North America gewann. Auch den zwölfstündigen 992 Endurance Cup, der in Spa-Francorchamps ausgefahren wurde, gewann Hartog mit seinen Teamkollegen.

Loek Hartog vor seinem zweiten Jahr mit Rutronik Racing: «Die Teilnahme an der GT World Challenge mit Rutronik Racing in einem zweiten Jahr ist der Beweis für unser gegenseitiges Vertrauen und das gemeinsame Engagement, das wir im vergangenen Jahr aufgebaut haben. Das Auto und die Umgebung, in der ich fahren werde, werden mir vertraut sein, aber das Sprint-Format der GT World Challenge wird neu für mich sein. Das Ziel für die Saison ist es, zusammen mit Eshan den Titel im Silver-Cup zu gewinnen und meine persönlichen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, um 2026 den Sprung von einem Silber-Fahrer zu einem Werksvertrag zu schaffen.»

Teamchef Klaus Graf freut sich auf die Zusammenarbeit mit den beiden Fahrern: «Mit Eshan Pieris begrüßen wir ein sehr hoffnungsvolles Talent bei Rutronik Racing. Eshan hat in Asien bereits sein Talent im Porsche 911 GT3 R unter Beweis gestellt und wir sind überzeugt, dass er gemeinsam mit dem Toptalent Loek Hartog eine Rolle im Kampf um den Titel in der Sprintwertung des Silber Cups spielen wird. Loek war bereits im letzten Jahr sehr erfolgreich für Rutronik Racing unterwegs und wir freuen uns, dass er sich bei Rutronik Racing weiter entwickeln darf. Es war uns wichtig, dass wir eine starke Paarung in der hart umkämpften Silber-Kategorie ins Rennen bringen. Dies ist uns mit Loek und Eshan definitiv gelungen.»

Der GT World Challenge Europe powered by AWS Sprint Cup wird an fünf Wochenenden zwischen Mai und September in ganz Europa ausgetragen. Auf dem britischen Traditionskurs von Brands Hatch in der Nähe von London findet der Saisonstart statt, ehe Stationen in den Niederlanden, Italien, Frankreich und Spanien folgen. Pro Veranstaltung werden zwei einstündige Sprintrennen ausgefahren.