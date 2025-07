Ferrari-Pole-Position bei Rossi-Galavorstellung

Ferrari-Pole-Position beim Heimspiel in Misano

Alessio Rovera fuhr auf die Pole-Position für den ersten Lauf des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Misano. Valentino Rossi fuhr im WRT BMW M4 GT3 mit einer Galarunde auf den dritten Startplatz.

Ferrari-Show in Misano: AF Corse-Ass Alessio Rovera fuhr auf die Pole-Position für den ersten Lauf des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Misano. Der Ferrari-Werksfahrer umrundete in 1:31.309 Minuten.

Rang zwei geht an den Deutschen Dennis Marschall im Kessel Racing Ferrari. 0,055 Sekunden fehlten Marschall auf die Bestzeit. Im Bronze Cup fuhr der schnelle Deutsche auf den besten Startplatz.

Der neunmalige Motorradweltmeister Valentino Rossi komplettiert die Top 3-Positionen im WRT BMW M4 GT3. Mit seiner starken Leistung konnte der italienische Nationalheld die zahlreichen Tifosi in Misano begeistern! Damit lieferte Rossi auch den Beweis, dass er mit den weltbesten GT-Fahrern mithalten kann und nun ebenfalls zur Weltspitze gehört.

Ergebnis GT World Challenge Europe Sprint Cup Misano Qualifying 1 (Top 10):

1. Alessio Rovera/Vincent Abril – AF Corse – Ferrari 296 GT3

2. Dennis Marschall/Dustin Blattner – Kessel Racing – Ferrari 296 GT3

3. Valentino Rossi/Raffaele Marciello – WRT – BMW M4 GT3

4. Chris Lulham/Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

5. Konsta Lappalainen/Ben Green – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

6. Charles Weerts/Kelvin van der Linde – WRT – BMW M4 GT3

7. Patric Niederhauser/Sven Müller - Rutronik Racing - Porsche 911 GT3 R

8. Jens Klingmann/Al Faisal Al Zubair – AlManar Racing by WRT – BMW M4 GT3

9. Maxime Martin/Luca Stolz – Boutsen VDS – Mercedes-AMG GT3

10. Jordan Pepper/Luca Engstler – Grasser Racing Team – Lamborghini Huracán GT3