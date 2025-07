GT World: Lamborghini schlägt zurück in Misano

Im Pre-Qualifying des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Misano schlägt das Grasser Racing Team zurück. Jordan Pepper fuhr im Lamborghini Huracán GT3 des österreichischen Teams die Bestzeit in der Sitzung.

Nur drei Wochen nach dem Sieg beim 24h-Rennen in Spa setzt das Grasser Racing Team seine gute Form fort. Jordan Pepper und Luca Engstler fuhren im Lamborghini Huracán GT3 die Bestzeit im Pre-Qualifying des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Misano. Der DTM-Pilot Jordan Pepper aus Südafrika umrundete den Kurs in 1:32.393 Minuten.

Rang zwei geht an den AF Corse Ferrari von Alessio Rovera und Vincent Abril, der bereits in der ersten Sitzung die Bestzeit fuhr. Das Ferrari-Duo hatte nur 0,004 Sekunden Rückstand auf die Lamborghini-Bestzeit.

Rang drei belegt der AlManar Racing by WRT BMW M4 GT3 von Al Faisal Al Zubair und Jens Klingmann.

Ergebnis GT World Challenge Europe Sprint Cup Misano Pre-Qualifying (Top 10):

1. Jordan Pepper/Luca Engstler - PROsport Racing - Lamborghini Huracán GT3

2. Alessio Rovera/Vincent Abril – AF Corse – Ferrari 296 GT3

3. Al Faisal Al Zubair/Jens Klingmann – AlManar Racing by WRT – BMW M4 GT3

4. Arthur Leclerc/Thomas Neubauer – AF Corse – Ferrari 296 GT3

5. Dennis Marschall/Dustin Blattner – Kessel Racing – Ferrari 296 GT3

6. Charles Weerts/Kelvin van der Linde – WRT – BMW M4 GT3

7. Konsta Lappalainen/Ben Green - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

8. Valentino Rossi/Raffaele Marciello – WRT – BMW M4 GT3

9. Bastian Buus/Bashar Mardini - Lionspeed GP - Porsche 911 GT3 R

10. Augusto Farfus/Darren Leung - Paradine Competition - BMW M4 GT3