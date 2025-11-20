McLaren-Angriff: CSA Racing stockt für 2026 auf

Ambitionierte Pläne aus Frankreich: CSA Racing plant für 2026 die Aufstockung des GT World Challenge Europe-Aufgebots. Neben zwei McLaren im Endurance Cup, soll ein dritter 720S GT3 im Sprint Cup starten.

Nachdem CSA Racing 2025 erstmals auf den McLaren 720S GT3 setze, expandiert die Mannschaft von Kévin Chanas zur 2026er Rennsaison. Die GT World Challenge Europe bleibt dabei das Hauptprogramm des französischen Teams.

In der SRO-Meisterschaft wird CSA Racing sei Aufgebot sogar ausbauen. Im Endurance Cup wird der Rennstall weiterhin mit zwei McLaren an den Start gehen, das Sprint Cup-Programm wird sogar auf drei Fahrzeuge aufgestockt.

Und auch drei Fahrer stehen bereits zum jetzigen Zeitpunkt bereits fest, wie das Team unseren französischen Kollegen von Endurance Info mitteilte. Die beiden McLaren-Werksfahrer Simon Gachet und Arthur Rougier werden weiterhin für das Team an den Start gehen und auch Jim Pla bleibt CSA Racing treu. Alle drei Fahrer fuhren bereits in diesem Jahr in der Mannschaft, die zuvor mit Audi in der GT World Challenge startete.

Neben der GT World Challenge Europe wird CSA Racing 2026 auch in weiteren Serien an den Start gehen. So ist ein Engagement in den vier Langstreckenrennen der Italian GT geplant. Zudem ist auch ein Einstieg in die McLaren Trophy angedacht, welche mit dem McLaren Artura Trophy Evo im Rahmenprogramm der GT World Challenge Europe ausgetragen wird.