IDM-Cup-Klassen bei DMC Race am Nürburgring

DMC Race Weekend auf der Nürburgring GP-Strecke. Von Freitag 2. bis Sonntag den 4. Juli 2021 veranstaltet der Dortmunder Motorsport Club (DMC) das DMC Race Weekend auf dem Nürburgring GP-Kurs. Volles Programm plus Fans.

Erstmals bei der DMC-Raceweek dabei: der Twin- und der Pro Superstock- Cup, die normalerwiese im Rahmen der IDM starten. Da die IDM Superbike-Piloten ihre beiden Nürburgring-Rennen als Gäste beim Truck-GP durchführen, war dort kein Platz mehr für die Cup-Klassen. So starten die beiden IDM-Cups einfach zwei Wochen vor der IDM SBK auf dem Nürburgring. Gefahren wird auf der längeren GP-Variante des Rings, inklusive Dunlop-Kehre. Die IDM-Jungs müssen mit der Kurzanbindung vorliebnehmen.

«Gerade für die Piloten des Pro Superstock-Cup wird der Vergleich mit der neuen Internationalen Niederländischen Meisterschaft (IDC) interessant sein», glauben die Organisatoren vom DMC. «Der IDC-Terminkalender umfasst einige Termine in Assen, aber auch jeweils zwei Rennen in Oschersleben und eben auch am Nürburgring. Neben der Dutch Superbike ist auch die 600er-Abteilung der Niederländer dabei.»

Auch die Freunde des Seitenwagen-Sports kommen voll auf ihre Kosten. Die internationale Sidecar-Trophy rund um den Enthusiasten Eckart Rösinger geht an den Start und wird für Action auf der Piste sorgen. «Neben dem gepflegten Zweizylinder-Sound des Twin Cup», so das Orga-Team, «wird man dasselbe Motorenkonzept auch bei der German Twin Trophy und dem belgischen Supertwin hören. Beide Klassen sind im technischen Regelwerk offener als der Twin-Cup, auch hier sind alles gespannt auf die Rundenzeitenvergleiche.»

Genauso haben die Zweitakter aus den vergangenen GP-Zeiten am Nürburgring ihren Platz. Nachdem ihr Rennen bei der Bikers Classic in Spa Pandemie bedingt abgesagt werden musste, geht die IG Königsklasse mit ihren Zweitaktrennern der letzten GP-Ära beim DMC Race Weekend an den Start. Mit im Feld der IG Königklasse ist die belgische SSP300-Klasse, auch hier werden tolle Zweikämpfe mit den GP125 Fahrern der IG-Königklasse erwartet.

Ebenfalls kommen die Liebhaber klassischer Superbikes nicht zu kurz, die Rennen mit den CSBK versprechen spannenden Sport und sehenswerte Umbauten. «Und das Beste daran ist», freuen sich die Macher mit und für die Fans. «Es sind bis zu 500 Zuschauer am Tag zugelassen, endlich können die Fans den begeisternden Zweiradsport wieder live vor Ort erleben.»

Tickets und weitere Infos bei der DMC Race Weekend