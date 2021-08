IDM Red Bull Ring 2021: Pläne für Freitag

Nachdem am Donnerstag die Dokumenten- und die technische Abnahme erledigt wurde, geht es ab Freitag endlich ans Fahren. Zum vorletzten Mal in dieser Saison dürfen sich die Piloten der IDM- und Cup-Klassen amüsieren.

Ganz komplett sind die Teilnehmerfelder nicht mehr. Nach diversen Stürzen in Schleiz und Assen musste der eine oder andere Pilot für den Red Bull Ring einen Krankenschein einreichen. Am schlimmsten hatte es in Assen den Schweizer Dominic Schmitter erwischt, der per Highsider abgeflogen war und mit einer gebrochenen Hüfte und einer schweren Gehirnerschütterung in der Klinik landete. Mindestens zwei Monate lang darf er die lädierte Hüfte nicht belasten. Ebenfalls erledigt hat sich die Saison für Marco Fetz. Er hatte sich in Assen bei einem unverschuldeten Sturz den Oberschenkel gebrochen, wurde in den Niederlanden operiert und dieser Woche nach Hause transportiert.

In der IDM Supersport 600 fehlen Gabriel Noderer und Martin Vugrinec. Beide hatten sich unabhängig voneinander das Schultereckgelenk demoliert. Noderer will seine Mannschaft vom Team Kawasaki Weber Motos am Red Bull Ring vor Ort unterstützen. Vugrinec hatte sich in einer Nacht- und Nebelaktion in Zagreb operieren lassen und war anschließend die beiden Rennen in Schleiz gefahren, ohne vorherigen Boxenstopp beim Rennarzt. Der Verband hatte ihn im Anschluss an die Veranstaltung für Assen gesperrt. Auch am Red Bull Ring steht er nicht in der Liste.

Hygiene-Regeln für alle

Der Zutritt zum Gelände des Red Bull Ring ist nur unter Berücksichtigung der 3G-Regeln – getestet, geimpft, genesen – gestattet. Ein entsprechender Nachweis muss laut Streckenbetreiber bereitgehalten werden. Eine Testmöglichkeit vor Ort gibt es nicht. Für Innenbereiche wird einem das Tragen einer Maske empfohlen.

Tickets und Zuschauer

Die Hygiene-Regel rund um den Red Bull Ring gelten auch für Zuschauer. Für Besucher und Fans ist die Steiermark-Tribüne zur IDM am Red Bull Ring geöffnet. Es muss ein 3G-Nachweis erbracht werden. Der Zugang ins Fahrerlager ist für Besucher nicht möglich. Dafür ist der Eintritt zur Steiermark-Tribüne kostenlos.

Die offizielle Spielberg-App

«Mit der Spielberg-App sichern Sie sich die Pole-Position für brandheiße News», beschreiben die Streckenbetreiber ihr Angebot. «Erfahren Sie alles Wissenswerte zum schönsten Spielplatz Österreichs - Nomen est Omen. In der App finden Sie wertvolle Tipps zur Region sowie zu Hotels und Restaurants rund um den Spielberg. Zudem liefert die App Informationen über die Events, wie Formel 1, MotoGP und ADAC GT Masters sowie über alle Fahrerlebnisse.»

Kein Bargeld an der Strecke

«Am gesamten Veranstaltungsgelände kann nur bargeldlos bezahlt werden», heißt es rund um die Strecke. «Bargeld als Bezahlmethode fällt, bis auf wenige Ausnahmen bei Veranstaltungen, weg. Bitte beachten Sie: In allen Gastronomiebetrieben des Projekts Spielberg und in der veranstaltungsfreien Zeit am Red Bull Ring können Sie weiterhin mit Bargeld, Bankomat- oder Kreditkarte zahlen. Die Projekt Spielberg Cashless Karten, die mit Gutscheinen bezahlt wurden, können nicht in bar abgelöst werden.»

Das Freitags-Wetter

In Zeltweg bleibt morgens die Wolkendecke geschlossen bei Werten von 8°C. Später zeigt sich die Sonne nur vereinzelt bei sonst wolkigem Himmel und die Höchstwerte liegen bei 17°C. Am Abend gibt es in Zeltweg überwiegend blauen Himmel mit vereinzelten Wolken und die Temperaturen liegen zwischen 9 und 15 Grad. In der Nacht stören nur einzelne Wolken den sonst klaren Himmel und die Temperatur sinkt auf 7°C. Mit Böen zwischen 4 und 23 km/h ist zu rechnen. Heute gibt es bis zu 5 Sonnenstunden. Sonnenaufgang 06:13 Uhr, Sonnenuntergang 19:50 Uhr. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 90 Prozent. (Quelle: wetter.com)

IDM Supersport 300 nach 8 von 12 Rennen

1. Lennox Lehmann 142

2. Marvin Siebdrath 127

3. Dirk Geiger 119

4. Micky Winkler 102

5. Luca de Vleeschauwer 102

6. Walid Kahn-Soppe 76

7. Toni Erhard 69

8. Twan Smits 55

9. Troy Beinlich 54

10. Leo Rammerstorfer 40

11. Oliver Svendsen 39

12. Sven Doornenbal 36

13. Mate Szamado 33

14. Balazs Suranyi 25

15. Thom Molenaar24

IDM Supersprt 600 nach 8 von 12 Rennen

1. Patrick Hobelsberger 162

2. Valentin Debise 129

3. Glenn van Straalen 108

4. Max Enderlein 91

5. Rob Hartog 78

6. Christoph Beinlich 63

7. Martin Vugrinec 57

8. Kevin Wahr 55

9. Andreas Kofler 46

10. Dino Iozzo 45

11. Jan-Ole Jähnig 38

12. Marcel Brenner 32

13. Melvin Van der Voort 32

14. Thomas Gradinger 29

15. Damien Raemy 26

IDM Superbike nach 8 von 12 Rennen

1. Ilya Mikhalchik 129

2. Valentin Debise 99

3. Bastien Mackels 93

4. Luca Grünwald 91

5. Vladimir Leonov 86

6. Dominic Schmitter 85

7. Alessandro Polita 74

8. Julian Puffe 71

9. Marc Moser 70

10. Florian Alt 62

11. Markus Reiterberger 45

12. Nico Thöni 37

13. Philipp Steinmayr 28

14. Jan Mohr 26

15. Toni Finsterbusch 25

Zeitplan Freitag, 27.08.2021

08.20 bis 08.40 Uhr FP 1 AJC

08.45 bis 09.05 Uhr FP 1 bLU cRU Cup

09.10 bis 09.40 Uhr FP 1 NTC

09.50 bis 10.15 Uhr FP 1 IDM SSP 600

10.20 bis 10.40 Uhr FP 1 IDM SSP 300

10.50 bis 11.30 Uhr FP 1 IDM SBK

11.35 bis 11.55 Uhr FP IDM Sidecar

13.00 bis 13.20 Uhr FP 2 AJC

13.25 bis 13.45 Uhr FP 2 bLU cRU Cup

13.50 bis 14.20 Uhr FP 2 NTC

14.25 bis 14.50 Uhr FP 2 IDM SSP 600

14.55 bis 15.15 Uhr FP 2 IDM SSP 300

15.20 bis 16.00 Uhr FP 2 IDM SBK

16.05 bis 16.25 Uhr Q1 AJC

16.30 bis 16.50 Uhr Q1 bLU cRU Cup

17.00 bis 17.30 Uhr Q1 NTC

17.35 bis 17.55 Uhr Q1 IDM Sidecar