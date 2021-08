IDM Red Bull Ring 2021: Pläne am Samstag

Wenn alle Qualifyings abgeschlossen sind, startet ab 14.35 Uhr der Live-Stream mit den ersten Rennen des Tages. Fans vor Ort dürfen kostenlos auf der Steiermark-Tribüne zuschauen.

Für viele Fahrer war der Freitag ein Tag voller Überraschungen und mit einer mal mehr und mal weniger guten Lernkurve. Nach einer achtjährigen Pause gastiert die IDM an diesem Wochenende wieder auf dem Red Bull Ring. Obwohl schon einige Fahrer Federn lassen mussten, standen am Ende des Tages die Favoriten erneut weit oben auf dem Zeitenlisten.

Der Superbike-Freitag

Zwei Mal durften die Piloten der IDM Superbike am Freitag auf die Strecke. In beiden Sessions war Florian Alt vom Team Wilbers-BMW am schnellsten. Er lag am Ende mit seiner Zeit von 1.27,814 aus dem zweiten Training auf Platz 1. Dahinter positionierte sich Markus Reiterberger mit der BMW vom Team BCC Heilbronn mit einer Zeit von 1.28,496, die er bereits im ersten Zeittraining herausgefahren hatte. Bastien Mackels vom Team SWPN hatte im ersten Training Probleme mit den Bremsen, war kurz neben der Strecke gelandet und holte mit seiner Zeit von 1.28,698 im zweiten Umlauf die dritte Position. Vor allem im zweiten Training gab es allerlei Ausfälle zu verzeichnen. Ilya Mikhalchik landete im Kies, Christof Höfer hatte mit kapitalen technischen Problemen zu kämpfen. In der Schlussphase wurden auch noch Stürze von Ducati-Gastfahrer Daniel Kartheininger und von Honda-Mann Alex Polita, der nicht mehr ausweichen konnte, vermeldet. Der Italiner vom Team HRP musste dem Medical Center einen Besuch abstatten. Das Schlüsselbein war ab.

Der Fan-Shop

«Sie kennen die zehn Kurven des Red Bull Ring wie Ihre eigene Westentasche und verpassen kein Event», fragen die Verantwortlichen des Projekts Spielberg. «Dann ist der Fan-Shop im Red Bull Wing mit großer Wahrscheinlichkeit Ihr persönlicher Hotspot. Hier warten unverzichtbare Erinnerungsstücke aus der Red Bull Ring Kollektion auf jeden Red Bull Ring Fan. Plus: Auch die rot-weiß-rote Fangemeinde ist im Fan-Shop bestens versorgt: Red Bull Racing und Red Bull KTM Factory Racing sind ebenfalls vertreten. Tipp: Die ganze F1-Geschichte Österreichs fürs Wohnzimmer. Bitte einsteigen zu einer einzigartigen Zeitreise: 31 Formel 1 Grand Prix wurden bislang in Österreich gefahren – alle Event-Plakate von 1969 bis 2019 gibt es als exklusive Sammler-Edition.»



Öffnungszeiten sind Montag - Sonntag: 08.00 bis 18.00 Uhr. Wer Fanartikel seiner Lieblinge sucht, der ist hier definitiv richtig: Hoodies, T-Shirts oder Accessoires der Brands Red Bull Ring, Red Bull Racing, Scuderia AlphaTauri oder Projekt Spielberg sind ebenso online erhältlich.

Die Dosen-Sammlung

Die Initiative "Jede Dose zählt" wird auch auf dem Gelände des Red Bull Ring umgesetzt. Ziel ist es, Bewusstsein über den wertvollen Rohstoff Aluminium zu schaffen und das Image der Dose als smarte Verpackung zu stärken. In Folge sollen mehr Getränkedosen gesammelt werden und somit im Recyclingkreislauf bleiben.

Durch eigens dafür bereitgestellte Mülltonnen, in welchen Getränkedosen und Plastikmüll als Mischtrennung gesammelt werden, soll eine bewusste Trennung zum Restmüll durchgesetzt werden. Das Gelände ist mit insgesamt 250 Mülltonnen ausgestattet.

Der Stream

Gesendet wird am Samstag ab 14.35 Uhr über YouTube oder Facebook. Nach dem Info-Paket werden alle Rennen des Nachmittags übertragen. Los geht es mit dem Austrian Junior Cup, gefolgt vom ersten Rennen des Northern Talent Cup, mit dem Rennen der IDM Supersport und Superstock 600. Der Tag endet mit dem Rennen der IDM Sidecar. Die Moderation an der Strecke und aus der Sprecher-Kabine übernehmen Lukas Gajewski, Tommi Deitenbach und Danijel Peric. Leider gibt es auch wie schon zuletzt in Assen keine Bilder von der Radio-Viktoria-Drohne. «Die Drohne ist auch dort während des Rennbetriebs leider nicht erlaubt», erklärt Aufnahmeleiter Stephan Kraus die Lage. Das TV-Team insgesamt ist mit 20 Leute vor Ort. Wir nutzen natürlich das vorhandene TV-Glasfasernetzwerk.»

Das Wetter

In Zeltweg bilden sich am Morgen leichte Wolken bei Werten von 6°C. Später kommt es zu Regenschauern bei Höchsttemperaturen bis zu 16°C. Abends bleibt in Zeltweg die Wolkendecke geschlossen bei Temperaturen von 11 bis 13°C. Nachts ist es bewölkt, die Sterne sind nur vereinzelt zu sehen bei einer Temperatur von 8°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 5 und 16 km/h erreichen. Heute gibt es bis zu 4 Sonnenstunden. Sonnenaufgang um 06:14 Uhr, Sonnenuntergang um 19:48 Uhr. Mittags liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 90 Prozent.

Der Zeitplan für Samstag, 28.8.2021

08.20 bis 08.45 Uhr Q1 IDM SSP 600

08.50 bis 09.15 Uhr Q1 IDM SSP 300

09.25 bis 09.55 Uhr Q1 IDM Superbike

10.00 bis 10.20 Uhr Q2 AJC

10.25 bis 10.45 Uhr Q2 bLU cRU Cup

10.55 bis 11.25 Uhr Q2 NTC

11.30 bis 11.50 Uhr Q2 IDM Sidecar

13.00 bis 13.25 Uhr Q2 IDM SSP 600

13.30 bis 13.55 Uhr Q2 IDM SSP 300

14.00 bis 14.30 Uhr Q2 IDM Superbike



14.50 Uhr Rennen 1 AJC

15.40 Uhr Rennen 1 NTC

16.30 Uhr Rennen 1 IDM SSP 600

17.15 Uhr Rennen 1 IDM Sidecar