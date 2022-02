Lukas Trautmann ist zurück auf der Strecke

Das Team ITeM 17 verkündet die Verpflichtung von Lukas Trautmann für die Langstrecken-Weltmeisterschaft 2022. Der Österreicher kehrt damit nach fünf Jahren Pause in die Motorradszene zurück.

Das Team, mit dem sich der inzwischen 26-jährige Lukas Trautmann für seine Comeback auf die Rennstrecke geeinigt hat, trägt den etwas sperrigen Namen Innovation Technique Moto

Association sportive motocycliste Toulousaine – kurz ITeM 17 genannt. Gefahren wird mit Kawasaki.

Trautmann gehörte bis zur Saison 2017 zu einem der hoffnungsvollsten Talente aus der Alpen-Republik. Erfolge im Red Bull Rookies Cup, der Gesamtsieg im Yamaha R6 Cup, Gewinner des EWC Superstock Welt-Cup, und Podestplätze und ein vierter Gesamtrang in der IDM Superbike zieren sein Vita. Doch aus den unterschiedlichsten Gründen zog sich der damals 21-Jährge völlig aus dem Motorsport zurück und sortierte sich neu. Jetzt will er es noch einmal wissen, erste Testkilometer in Spanien sind absolviert und sogar seine alte Lederkombi passt Trautmann noch optimal.

«Der letzte Fahrer, der dem Team beitrat, war Lukas Trautmann», verkünden die Verantwortlichen des EWC-Teams. «Wir konnten einfach nicht widerstehen. Das Foto repräsentiert einfach zu gut diesen jungen, frechen Österreicher, den wir gerne im Team fahren sehen. Nach gesundheitlichen Problemen, die ihn 2017 zu einem abrupten Ausstieg aus dem Rennsport veranlassten, kehrt Lukas nun in unser Team zurück. Unnötig zu sagen, dass wir nicht wenig stolz auf ihn sind. Dieser Mann gehörte in der Vergangenheit zur Weltelite der Kurz- und Langstreckenrennen. Nach mehr als fünf Jahren abseits der Rennstrecke können wir bestätigen, dass er seinen Speed nicht verloren hat. Das haben wir diesen Winter bei zwei schönen Fahrtagen in Spanien gesehen, als dieses Foto entstand.»

Neben Lukas Trautmann treten für das Team Stéphane Egea, Jacopo Cretaro und Gabriel Pons auf der Kawasaki ZX-10R an.