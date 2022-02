Pepijn Bijsterbosch fordert 2022 IDM-Revanche

Der Niederländer wird wieder im Team von Werner Daemen fahren. Wie im vergangenen Jahr wird Bijsterbosch auf einer BMW M 1000 RR an den Start gehen. Nach zwei harten Jahren will er aufs Podest zurück.

Nach einer erfolgreichen Saison 2019, in der Pepijn Bijsterbosch Dritter in der IDM Superbike geworden war, verliefen die Corona-Jahre 2020 und 2021 nicht so gut für den in Punthorst lebenden Fahrer. In der vergangenen Saison fuhr Bijsterbosch auf der neuen BMW M 1000 RR. Es war ein Rennjahr, in dem Bijsterbosch auf der Suche nach dem richtigen Gefühl und der richtigen Einstellung zu diesem Motorrad war. An den Rennwochenenden wurden zwar Fortschritte gemacht, aber noch nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt. Am Ende landete er auf einem überschaubaren 16. Gesamtrang.

In der Saison 2022 will Bijsterbosch sich zurückmelden und wieder um die Podiumsplätze kämpfen, die er in der Vergangenheit schon mehr als einmal erobert hatte. Er wird wie im letzten Jahr für das BCC-alpha Van Zon BMW Team von Werner Daemen an den Start gehen. Für Bijsterbosch ist es die fünfzehnte Saison in der IDM und sein achtes Jahr in der höchsten Kategorie der Meisterschaft. Im Januar testete Bijsterbosch bereits mit seinem eigenen Trainins-Bike in Spanien, um einen Rhythmus für die offiziellen Frühjahrstests mit dem Team zu finden, die ab Mitte Februar stattfinden werden.

«Ich freue mich sehr, diese großartige Nachricht zu verkünden», beschreibt er seine Gefühlslage nach der Vertragsunterzeichnung. «Nach einer schwächeren Saison werden wir besser vorbereitet und mit mehr Wissen über die M 1000 RR in die Saison starten. Ich bin zuversichtlich, dass wir wieder um die vorderen Plätze mitkämpfen können. Das Ziel ist es, wieder auf das Podium zu kommen. Ich kenne das Team schon seit Jahren und fühle mich dort sehr wohl. Ich möchte mich bei all meinen Partnern und Sponsoren bedanken, die mich wieder unterstützt haben. Wir werden alles tun, damit es eine schöne und erfolgreiche Saison 2022 wird.»

Markus Reiterberger, Jan Mohr und Kamil Krzemien werden 2022 die Teamkollegen von Bijsterbosch sein. Die IDM-Saison beginnt am Wochenende vom 6. bis 8. Mai auf dem Lausitzring.